İzmir’de Meslek Fabrikası binasına el konulmasıyla başlayan tartışmalar sürerken, Cemil Tugay’a farklı belediyelerden destek geldi. Ahmet Ataç başta olmak üzere çok sayıda isim, nöbetin sürdüğü alanı ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Belediye başkanlarından dayanışma ziyareti

Meslek Fabrikası önünde tutulan nöbetin 5. gününde gerçekleşen ziyarete, Başkan Tugay’ın eşi Öznur Tugay, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da katıldı.

Ziyarette, sürece ilişkin tepkiler dile getirilirken, belediyeye yönelik uygulamanın hukuki ve toplumsal boyutları tartışıldı.

Tugay: “Bu yanlışı derhal durdurmalılar”

Alanda açıklama yapan Cemil Tugay, sürece sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yanlışı derhal durdurmalılar; en azından mahkeme sonuçlanana kadar burada hizmet verilmesine engel olmamaları gerekiyordu. Bu ayıbı temizlemek zorundalar. Bu yanlışı sürdürdükçe toplumdan gelen tepki büyümeye devam edecek.”

Tugay, vakıfların elindeki çok sayıda taşınmaza dikkat çekerek, belediyeye ait bir tesisin bu şekilde kullanılamaz hale getirilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

“Vatandaşlar da rahatsız”

Meslek Fabrikası’nın halen polis bariyerleriyle kapalı olduğunu belirten Tugay, içeride belediyeye ait ekipmanların ve kursiyerlere ait eşyaların bulunduğunu ifade etti.

Vatandaşların yaşanan süreçten rahatsız olduğunu vurgulayan Tugay, “İnsanlar kurslarına devam ediyordu, eşyaları içeride kaldı. Bu durum toplumda ciddi bir tepki oluşturuyor” dedi.

“Kamu malına müdahale edilemez”

Başkan Tugay, bir kamu kurumunun belediyeye ait bir tesisi bu şekilde kullanıma kapatamayacağını belirterek, sürecin hukuki yönüne dikkat çekti. Binada daha önce yapılan yatırımların tespit edildiğini söyleyen Tugay, “Bu alanlara zarar verilmesinden endişe ediyoruz. Maddi ve manevi haklarımızı sonuna kadar savunacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu bir utanç olayı”

Yaşananları “utanç” olarak nitelendiren Tugay, binanın geçmişte farklı amaçlarla kullanıldığını ancak belediye tarafından restore edilerek kamu yararına hizmet veren bir merkeze dönüştürüldüğünü hatırlattı.

“Bu tesis tamamen eğitim ve istihdam amaçlı kullanılıyordu. İnsanların meslek edinmesi için hizmet veren bir yerdi” diyen Tugay, sürecin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“Tepkimiz sürecek”

2017 yılından bu yana Meslek Fabrikası olarak kullanılan binanın Türkiye çapında örnek bir proje olduğunu belirten Tugay, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Destek ziyaretine de değinen Tugay, Ahmet Ataç’ın geçmişte İzmir depreminde gösterdiği dayanışmayı hatırlatarak teşekkür etti ve iki şehir arasındaki güçlü bağa vurgu yaptı.

Süreç yakından takip ediliyor

Meslek Fabrikası’na yönelik uygulama, hem yerel yönetimler hem de kamuoyu nezdinde tartışılmaya devam ediyor. Hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı ve tesisin geleceği merakla bekleniyor.