Uşak-İzmir karayolunda kontrolden çıkan bir lüks cip, refüjdeki iki bariyerin arasına sıkışarak metrelerce sürüklendi; feci kazada 1 kişi can verdi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sabah saatlerinde dehşet anları yaşandı. N.Ş. yönetimindeki 61 KS 461 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini aniden kaybetmesi üzerine hızla refüje daldı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki iki metal bariyerin arasına giren araç, adeta bir giyotin gibi sıkışarak sürüklendi. Metal yığınına dönen otomobili gören diğer sürücüler hemen frene bastı.

Bariyerlerin arasında can pazarı

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye adeta kolluk kuvveti ve sağlık ekibi yağdı. 112 Acil Çağrı Merkezi; itfaiye, polis, jandarma ve ambulansları hızla olay yerine sevk etti. Kısa sürede kazanın yaşandığı Tekstil Organize Sanayi Bölgesi mevkiine ulaşan sağlık ekipleri, araç içine girdiğinde acı tabloyla karşılaştı.

Yapılan ilk kontrollerde, cipte yolcu koltuğunda oturan 43 yaşındaki Avni Ş.’nin olay yerinde nefesini verdiği tespit edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Feci kazadan sürücü N.Ş. ile araçta bulunan diğer yolcu G.Ş. ise yaralı olarak kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla sıkıştıkları metal yığınından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Acil serviste tedavi altına alınan iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının detaylı raporlamasının ardından, hayatını kaybeden Avni Ş.’nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Karayolundaki trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kazanın tam olarak neden kaynaklandığını çözmek için geniş çaplı bir soruşturma yürütyor.