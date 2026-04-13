Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik mücadele kapsamında yeni ve başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde gerçekleştirilen operasyon, “Bayğaralar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik gerçekleştirildi.

İzmir dahil 8 ilde operasyon!

Adana merkezli olmak üzere İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Toplam 299 şüphelinin hedefte olduğu operasyon sonucunda 287 kişi yakalandı ve gözaltına alındı. Firari konumda olan 12 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.

Örgüt lideri yurt dışında tutuklu bulunuyor!

Soruşturma çerçevesinde, suç örgütünün liderinin Ramazan Bayğara olduğu ve söz konusu ismin Yunanistan’da tutuklu bir halde olduğu belirtildi.

Çok sayıda suç!

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin; Suç örgütü kurmak ve yönetmek, kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yasaklı madde ticareti, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarını işledikleri öğrenildi.