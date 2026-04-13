İzmir’in Konak ilçesinde acı bir olay meydana gelmişti. Apartmanda gerçekleştirilen ilaçlama işlemi sonrasında 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. Kınalı'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada yeni gelişme yaşandı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklardan birinin adli kontrol ile tahliyesine karar verildi.

Olay nasıl gerçekleşmişti?

Acı olay, 11 Kasım 2024 tarihinde Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda gerçekleşmişti. İlaçlama işleminin ardından apartmanda yaşayan çok sayıda kişinin rahatsızlandığı öğrenilmişti.

1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı ve ailesi, apartmanda yaşayan bazı kişiler ile birlikte hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda 3 günlük hayat mücadelesi veren minik Altay, yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Yeniden tutuklamalar gerçekleşmişti!

Soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşanmıştı. İlaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile uygulamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli hakkında işlem gerçekleştirilmişti.

Daha önce tutuklanıp serbest bırakılan sanıklar, Adli Tıp raporlarının ardından yeniden tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, “kimyasal silah kullanarak kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ve birden fazla kişiye yönelik “kasten yaralama” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme ara kararını verdi!

Mahkeme heyeti tarafından, sanıklardan Eyüp Gödelezli’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Diğer sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dava ise mahkeme tarafından 18 Haziran tarihine ertelendi.