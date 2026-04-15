Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan için çocuklara en sevilen yerin anahtarını teslim ediyor. Normalde sadece 0-6 yaş arasına ücretsiz olan Doğal Yaşam Parkı, bayram haftası boyunca tüm öğrencilere kapılarını sonuna kadar açıyor. Yani 20-26 Nisan tarihleri arasında cebinde öğrenci kimliği olan kimseden tek kuruş giriş ücreti çıkmayacak.

Öğretmenler ve refakatçiler de unutulmadı

Belediye bu sefer elini korkak alıştırmamış. Sadece çocuklar değil, o kadar çocuğu zapt etmeye çalışan öğretmenler ve refakatçi personel de bu ücretsiz giriş furyasına dahil. Özellikle Çarşamba ve Cuma günleri okul gezisiyle gelen gruplar, giriş gişesinin önünden ellerini kollarını sallayarak geçecek. Şehir dışından, hatta dünyanın öbür ucundan gelen misafir öğrencilere de aynı tarife geçerli. Kısacası, bayramın tadını bu hafta Sasalı'daki aslanlar ve fillerle çıkaracaklar.

Yaz mesaisi başlıyor ama güncellenen saatlere dikkat

Ek olarak Doğal Yaşam Parkı, 18 Nisan itibarıyla yaz çalışma saatlerine geçiyor. Artık hava geç karardığı için ziyaret saatlerini de uzattılar. Hafta içi sabah 09.00’dan akşam 18.30’a kadar içeride kalabilirsiniz. Hafta sonu ise keyfi biraz daha uzatıp 19.30’da çıkış yapabiliyorsunuz.

Normalde Pazartesi günleri kapalı ama...

Küçük bir hatırlatma, normalde Pazartesi günleri park kapalı olur ama bayram haftasına özel olarak 20 Nisan Pazartesi günü kapıları açık tutacaklar. Cebinizdeki 50 liralık öğrenci bileti parasıyla da gidip kendinize güzel bir dondurma ısmarlayabilirsiniz.