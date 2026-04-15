Son Mühür- İZBETON merkezli kooperatif yolsuzluğu soruşturmasında sıcak gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Temmuz ayından bu yana tutuklu bulunan İzmir Büyükşehi Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in Gaziemir 1. Etaptaki kooperatif ile ilgili olarak savcılığa ifadeye çağırıldığı açıklandı.

Soyer'in neyle suçlandığını bilmediği için savunma yapmadığı öğrenildi.

Aralarında CHP İzmir il Başkanvekili avukat Murat Aydın'ın da bulunduğu Tunç Soyer'in avukatları adına yapılan açıklamada ''Gelen MASAK raporları ile böyle bir suç şüphesi olmadığı ortaya çıkmışken, Tunç Soyer'in tek bir para hareketi hakkında kendisine soru sorulamazken kendisinin yine dahil edilemeyeceği bir dosyadan tekrar tutuklanmasının izahı yoktur'' vurgusu yapıldı.

Tunç Soyer'n avukatları adına yapılan açıklama şöyle...

Tahliye kararı verilmişken...



1 Temmuz 2025 tarihinde şafak operasyonu ile başlayan süreçte 11'i tutuklu 65 kişi hakkında kentsel dönüşümde kooperatifçilik modeli ile ilgili dava açılmıştı. Açılan davanın 5 Ocak 2026 tarihinde yapılan duruşmasında tüm sanıklar hakkında tahliye kararı verilmişti.

Açılan davada tutuklu kalan Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın tahliye olacakları anlaşılınca hukuken mümkün olmayan bir şekilde kooperatiflerin iç işleri ile ilgili bir soruşturmaya dahil edilmişler, haklarında 30 Aralık'ta bir tutuklama kararı daha verilmişti.

Dört ayı aşan sürede bu ikinci dosyada 3 bilirkişi raporu alınmış Tunç Soyer aleyhine tek bir delil sunulmamış, tek bir kişi aleyhine konuşmamıştır. İkinci dosyada iddianame düzenlenmesi beklenirken dosyanın savcısı değiştirilmiştir.

MASAK raporu ortada...



12 Nisan pazar günü dosyaya tüm kooperatifler ve İZBETON ile ilgili MASAK raporu girmiştir. MASAK raporunda Tunç Soyer'in tek bir şüpheli para hareketine rastlanılmamıştır.

Aynı süreçte dosyalar yine ayrılmış ve her kooperatif için ayrı bir dosya açılmasına karar verilmiştir. İkinci dosya Örnekköy 4. Etap'taki kooperatif ile ilgiliydi. 3. dosya Gaziemir 1. Etaptaki kooperatif ile ilgili başlatıldı.

Savcılık bir anda ifadeye çağırdı...



Tunç Soyer'in bu dosya kapsamındaki soruşturmaya dahil edilmeyeceği beklenirken dün gece bir anda savcılık ifadesine çıkarıldı. Tunç Soyer önce hangi suç ile suçlandığını anlamak istedi. Avukatların ısrarlı sorularına rağmen bir cevap alınamadı.

Burada belirtmekte fayda vardır ki haklarında soruşturma yürütülen kooperatifler belediyenin kooperatifleri değildir. İnsanların bir araya gelerek oluşturduğu, Belediyenin şirketi İZBETON ile sözleşme imzalamış kooperatiflerdir.

Soyer'in ilgisi yokken...



Tunç Soyer kooperatif yöneticileri, denetçileri, kooperatiflerin iş yaptığı alt taşeronlarla tanışmamaktadır. Kendisi, bir akrabası, yakını hiçbir kooperatife üye değildir.

Hal böyleyken bir kooperatif içerisindeki zimmet suçuna nasıl dahil edilmeye çalışıldığı anlaşılmamaktadır. Belediye başkanı olarak sorgulanamayacağı Danıştay kararıyla sabitken hangi göreviyle soruşturmaya dahil edildiğine cevap verilmemektedir.

Gelen MASAK raporları ile böyle bir suç şüphesi olmadığı ortaya çıkmışken, Tunç Soyer'in tek bir para hareketi hakkında kendisine soru sorulamazken kendisinin yine dahil edilemeyeceği bir dosyadan tekrar tutuklanmasının izahı yoktur.

Türkiye "yedek tutuklamaları" görmüştü ama bu son karar "yedek tutuklamanın yedeği tutuklama" olarak tarihe geçti. Soru bile soramadıkları bir dosyadan verdikleri tutuklama kararının nedenini izah etmeye bile gerek yok. Zaten savcılık da Sulh Ceza Hakimliği de izah edemedi.

Ne ile suçlandığını sordu...



Savcılık ifadesi sonrası gece yarısı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde Tunç Soyer ne ile suçlandığını sordu. Hakim cevap veremedi, kendisi tekrarladı, "Bir tane imzam olan belge, bir tane para hareketi söyleyin Hakim Bey, tek bir tane söyleyin, ne ile suçlandığımı anlayayım." Hakimden cevap gelmeyip savunma yapması istenince, Tunç Soyer: "Neyle suçlandığımı bilmediğim için savunmam yoktur." dedi.

Kızgınız ama yılgın değiliz. Çünkü biliyoruz ki adalet mülkün temeli ise bu adaletsizlik; adaletle, hukukla bağını koparanlara fayda sağlamayacak.

