Son Mühür- İzmir’de spor altyapısına yönelik önemli bir adım daha atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş ilçesinde bulunan Saraçoğlu Stadı’nın yenilenmesi için ihaleye çıktı.

Açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek olan proje için teklifler yalnızca elektronik ortamda, EKAP üzerinden alınacak. “Ödemiş Saraçoğlu Stadında Onarım Yapılması” adıyla duyurulan ihale, bölgedeki spor tesislerinin modernizasyonu açısından dikkat çekiyor.

İş süresi 75 takvim günü

Proje kapsamında stadyumun mevcut sentetik çim yüzeyinin tamamen yenilenmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, sporcuların daha sağlıklı ve uluslararası standartlara uygun bir zeminde faaliyet göstermesi hedefleniyor.

İhalenin uygulanacağı yer İzmir’de bulunan Kültür Park 3 Nolu Hol İhale Salonu olarak belirlenirken, işin süresi yer tesliminden itibaren 75 takvim günü olarak açıklandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç 10 gün içinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.