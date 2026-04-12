İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Meslek Fabrikası binasına yönelik el koyma kararının ardından başlatılan nöbet eylemi 7’nci gününe girdi. Kentte farklı kesimlerden vatandaşlar, siyasi temsilciler ve sivil toplum kuruluşları gün boyunca dayanışma alanında bir araya geldi.

Güneşli pazar gününde yoğun katılım

İzmir’deki Meslek Fabrikası önünde sürdürülen nöbete, hafta sonuna rağmen yoğun katılım oldu. Gençlerden emeklilere kadar geniş bir kesimin destek verdiği eylemde, gün boyunca çeşitli etkinlikler ve konuşmalar yapıldı.

Nöbete, Cemil Tugay’ın yanı sıra CHP yöneticileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Tapu paylaşımıyla “mülkiyet” vurgusu

Başkan Cemil Tugay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Meslek Fabrikası binasına ait tapu belgesini kamuoyuyla paylaştı. Tugay, binanın tamamen belediyeye ait olduğunu savunarak, herhangi bir vakıf katkısının bulunmadığını ifade etti.

Tugay, “Bu yapı İzmirlilerindir ve hukuksuz gerekçelerle elimizden alınamaz” diyerek binanın yeniden eğitim faaliyetlerine açılması gerektiğini dile getirdi.

“Başka bir kamu kurumu mülke el koyamaz”

Nöbet alanında konuşan Tugay, bir kamu kurumunun başka bir kamu kurumuna ait mülke müdahale etmesini eleştirerek, yaşanan süreci “hukuksuzluk” olarak değerlendirdi.

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İzmir’de çok sayıda mülkü bulunduğunu hatırlatan Tugay, mevcut yapıların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

KESK’ten yürüyüşlü destek

KESK İzmir Şubeler Platformu üyeleri de Halkapınar Metro İstasyonu’ndan yürüyüşle alana gelerek nöbete destek verdi. Yapılan açıklamalarda, söz konusu müdahalenin yalnızca bir bina değil, halkın hakkı olduğu vurgulandı.

Gençlik forumu düzenlendi

Eylem kapsamında CHP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından “Meslek Fabrikası gençler için neden önemli?” başlıklı forum gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, mesleki eğitim ve istihdam konuları ele alındı.

Siyasilerden sert açıklamalar

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Meslek Fabrikası’nın eğitim sistemindeki eksiklikler nedeniyle önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirtirken, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ise mesleki eğitime ayrılan kaynakların yetersizliğine dikkat çekti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da süreci “hukuksuzluk” olarak nitelendirerek, toplumsal tepkinin önemine vurgu yaptı.

“Demokratik hak kullanılıyor” vurgusu

Başkan Tugay, nöbetin barışçıl bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, bunun demokratik bir hak olduğunu ifade etti. Tugay, binadaki ekipmanların taşınmasına karşı duracaklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Tartışma büyüyor

Meslek Fabrikası üzerinden yaşanan gelişmeler, yalnızca mülkiyet meselesi değil; eğitim, istihdam ve kamu kaynaklarının kullanımı gibi başlıkları da gündeme taşıdı. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ve taraflar arasında uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.