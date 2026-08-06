Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'yla ilgili tırmanan "çalışmalar durdu" iddialarına ve Karşıyaka Belediyesi'nden gelen açıklamalara yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren belediye yönetimi, sahada somut adımların atıldığını ve zemin etüdü ihalesi için dosyanın Satınalma Dairesi’ne teslim edildiğini duyurdu.

Projede idari ve teknik hazırlıklar planlandığı gibi yürüyor. Engeller tek tek aşılıyor.

Tasarruf genelgesi engel olmaktan çıktı

Yıllardır hukuki düğümler ve idari tıkanıklıklar yüzünden çivi çakılamayan proje için kritik eşikler geçildi. 30 Mart 2026’da imzalanan protokolün ardından kurumlar arası bürokrasi trafiği hız kazandı.

En büyük soru işaretlerinden biri olan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi engeli de geride kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 13 Nisan’da yapılan başvuruya yeşil ışık yandı ve beklenen onay 8 Haziran’da geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle hız kazanan süreçte, ekstra maliyet yaratmamak adına belediyenin kendi imkânları devreye sokuldu. Yaklaşık 11 bin metrekarelik alanda geçmişten kalan eski zemin uygulamalarını tespit etmek için başlatılan kazı çalışmaları, belediye ekipleri tarafından sorunsuz tamamlandı.

Süreç bekletilmiyor, ihale aşamasına gelindi

Belediye kanadından yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşan söylentilere ve Karşıyaka Belediyesi’nden yapılan açıklamalara doğrudan temas edildi. Kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulanırken, teknik takvimin aksamadan işlediği kaydedildi.

Zemin ve Temel Etüt Raporu ihale dosyası 31 Temmuz 2026 itibarıyla resmiyete kavuştu ve dosya Satınalma Dairesi Başkanlığı’na gönderildi. İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yüklenici firmaya derhal yer teslimi yapılacak. Sahadaki bu çalışmalarla eş zamanlı olarak, Bakanlık tarafından onaylanan mimari projeler güncel imar planlarına ve mevzuata uygun şekilde revize ediliyor. Müşavirlik hizmet alım süreçleri de aynı hızla sonlandırılacak.

Büyükşehir Belediyesi, projenin bu aşamaya gelmesinde yapıcı katkı sağlayan AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu ve Eyyüp Kadir İnan’a, ilgili bakanlıklara ve süreci sağduyuyla takip eden Karşıyaka Spor Kulübü camiasına teşekkür etti. Bütün teknik altyapı tamamlandığı an, Karşıyakalıların yıllardır beklediği stadın yapım ihalesine geçilecek.