En düşük emekli maaşı temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltildi. Önceki tutar 20 bin lira olarak uygulanıyordu.

Aradaki fark 3 bin 552 lira olarak hesaplandı. Bu tutar emeklilerin banka hesaplarına ayrıca yatırılacak. Böylece temmuz ayında eksik alınan kısım tamamlanacak ve aradaki açık kapanacak.

Fark ödemesi hangi gün yapılacak?

SGK'nın duyurusuna göre ödemeler 7 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Emekliler paralarını aynı gün banka hesaplarından çekebilecek.

Kurum açıklamasında, en düşük emekli aylığının 2026 temmuz ödeme dönemi itibarıyla yükseltilmesi kapsamında fark ödemelerinin bu tarihte yapılacağı belirtildi. Ayrı bir başvuru şartı da aranmıyor; tutarlar doğrudan mevcut hesaplara aktarılacak.

Neden temmuzda eksik ödeme yapıldı?

Temmuz ayında zamlı maaşlar 17-28 Temmuz tarihleri arasında ödendi. Ancak en düşük tutar üzerinden aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tablo farklı işledi. Bu grup, artıştan hemen yararlanamadı.

Yeni tutarı belirleyen düzenleme TBMM'de görüşüldü ve karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Fakat bu süreç ödeme takvimine yetişemedi. Bu nedenle söz konusu emekliler temmuz maaşlarını 20 bin lira üzerinden aldı.

Ağustos maaşları yeni tutar üzerinden yatacak

Fark ödemesinin ardından tablo düzelecek. En düşük emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ağustos ödemelerini doğrudan 23 bin 552 lira olarak görecek.

Yani eksik ödeme sorunu tek seferlik bir durum olarak kalacak. Bundan sonraki dönemlerde aylıklar güncel taban tutar üzerinden hesaplanacak. Emekliler için asıl gündem maddesi ise ocak ayındaki zam oranı olacak.

Emeklilerin hesaplarını 7 Ağustos itibarıyla kontrol etmesi yeterli olacak. Ödemelerin bankalara toplu halde aktarılması bekleniyor, bu yüzden şubeye gitmeye de gerek kalmayacak. Herhangi bir aksaklık durumunda ise SGK'nın iletişim kanalları üzerinden bilgi alınabilecek.