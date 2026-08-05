Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan mutlak butlan sürecinin ardından Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti kuruldu. YENİ Parti’ye katılmak için pek çok isim CHP’den istifa ederken, birçok isim de istifalarının ardından uzun süredir partiden uzak duran pek çok isim de CHP’ye geri dönme kararı aldı. 2021 yılında dönemin CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetimi tarafından görevden alınan Tire eski İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, CHP’ye yeniden geri döndü. YENİ Parti’nin kuruluş süreci ve yaşananlar üzerinden eleştirilerini sıralayan Şenoyar, CHP’ye geri dönmek için 4 sene mücadele verdiğini ancak engellendiğini savundu. Şenoyar, “Partime geri döndüm” dedi.

“Tüzüğe bakan var mı?”

CHP’de yaşanan ayrılıklar ve YENİ Parti’nin kuruluş sürecine doğru gözle ve doğru taraftan bakmak gerektiğinin altını çizen Şenoyar, “Meydanda 30 bin kişiyi bir araya topladık yerine sevinmek yerine dert iktidara sahip olmak olmalı. Partinin analizlerinin 1923’ten beri iyi yapılması gerekiyor. Partiyi birinci parti yaptıklarını söylüyorlar ama başarılı mıydı? Önce bir heyecanla insanlar yola çıkar. 2014’ten sonra CHP’yi sürükleyen, yönlendiren ve sahip olmaya çalışan bir kadro var, bu bir gerçek. Şimdi birçok kişi tüzüğünü, yönetmeliğini, oluşumunu bilmeden neden bir yerlere gidiyor? CHP’nin tüzüğüne baktığımızda Atatürk’e, üniter devlet yapısına ve altıoka bağlı bir partiydi. Bugün YENİ Parti’nin tüzüğüne bakmadan giden kaç kişi var? Hiç bakan var mı? Ben CHP’ye sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“4 sene uğraşmışım neden istifa edeyim”

“Zaten 4 sene boyunca partiye üye olamamışım. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Deniz Yücel beni partiye üye yapmadılar” sözleriyle devam eden Şenoyar, “Benim hırsızlığım, ahlaksızlığım, partide rant işlerine bulaşmışlığım yok. 7 sene ilçe başkanlığı yaptım, 2 tane belediye başkanıyla çalıştım, 1 kuruş para almadım. İki sefer ilçe başkanlığından istifa ettim kasada 5’er milyon lira para bıraktım. Hangi ilçe başkanı sıfır borç bırakmış? Bir ay önce Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm, hepsini konuştum. Ben 4 sene uğraşmışım CHP’ye girmek için neden istifa edip bilmediğim yola gireyim?” dedi.

“Para kazanmayı düşünmedim, sigorta işlerine girmedim”

Yaşananlara hiçbir zaman kişisel mesele olarak bakmadığının da altını çizen Şenoyar, “Özgür Özel ile kişisel bir sorunum yok. Ancak Deniz Yücel’e çok kızgınım. Hayatım boyunca rant için, ego için siyaset yapmadım. Para kazanmayı düşünmedim, sigorta ve emlak işlerine hiç girmedim. Ben pazarlamacı olmadım, partimi büyütmek için çaba sarf ettim. Şimdi ‘Delege ağını kaldıracağım’ diyorlar, siz cahil mi kandırıyorsunuz, kendiniz mi cahilsiniz? Yapamazsınız bunu, Siyasi Parti Yasası buna izin vermiyor. Ayrıca siz kurultayda ‘Ön seçim’ sözü vermediniz mi? Ne yaptınız, o sözü yediniz. Şimdi ise örgütü aklıyla dalga geçer gibi ‘yapay zeka’ diye bir şey çıkarmışlar. Hangi yapay zekaya hangi bilgiler verilerek bu sağcı adayların belediye başkanı yapıldığını merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Vefa Ülgür yoksa, Kasım Akdağ yoksa, Taha Okan’ı partiye almıyorsan…”

Özel’in liderliği döneminde seçimlerde birinci parti olunduğunu ancak parti içinde bugüne kadar emek veren birçok kişiyi de CHP’nin dışına itildiğini söyleyen Şenoyar, şunları aktardı: “Sen yoksan, ben yoksam, Vefa Ülgür yoksa, Kasım Akdağ yoksa, Taha Okan’ı partiye almıyor ve itiyorsan sen kiminlesin? Kiminle seçim kazanacaksın? Yüzde 37 ile birinci parti olduğunuzda birinci parti değil, son derece başarısızsınız. Özel’in önünde çok güzel bir malzeme sepeti vardı, Kılıçdaroğlu malzeme sepetini ise kendi yarattı. Yerel seçim başarısı diye milletin önüne konulan başarı sahte bir başarı. Genel seçimde kaç oy alacağınızın hesabını yapın. Siyasette iki artı iki asla dört yapmaz. ‘Babaocağına geri döneceğiz’ deniliyor. Ödemiş’te bir ilçe binası bırakmışlar, bir duvarların yıkılmadığı kalmış. Nasıl geri dönecekler, hangi yüzle dönecekler?”

“Deniz Yücel bütün partiye talimat verdi”

İlçe başkanlığı görevinden iki kere ayrıldığını ancak babaocağına büyük bir emek de harcadığını söyleyen Şenoyar, “Partiye para da bıraktım, sıfır otomobil de. Aday oldum, sonra ilçe başkanlığına döndüm. Sonra Deniz Yücel beni saçma sapan sebeplerle görevden aldı. Yetmedi Deniz Yücel bütün partiye talimat verip “Hakan Şenoyar’ı kimse partiye üye yapmayacak, kim yaparsa onunla uğraşırım” dedi. Gittim Adapazarı’ndan üye oldum. İzmir’e gelir gelmez üşenmeden gidip Ankara’dan üyeliğimi düşürdüler. Aydın Çine’den üye oldum, oradan üyeliğimi düşürdüler. Adapazarı’ndan biri daha aracı olup Özgür Özel ile görüştü, yapmadılar. Besim Dutlulu’nun yanına gittim ‘Deniz Yücel bakıyor İzmir’e’ dedi. Asla gidip Deniz Yücel’e diz çökmem. Ardından gidip Deniz Yavuzyılmaz’ın danışmanıyla görüşüldü. Daha sonra bir milletvekili danışmanı da araya girdi, olmadı. Gökhan Günaydın ile görüştüler, olmadı. Ben CHP’ye girmek için o kadar uğraştım. Böyle bir olay olmasa belki CHP’ye geri dönemeyecektim. Bütün hayatımı, sağlığımı, servetimi CHP’ye verdim…”

“Yücel’in danışmadı beni aradı”

“Şimdi o isimler gelmiş bana “YENİ Parti’ye gel” diyor” sözleriyle devam eden Şenoyar, “Gidin Allah aşkına. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Siz kimsiniz ben sizinle YENİ Parti’ye geçeceğim. Beni defalarca aradılar. Manisa’dan aradılar, Sakarya’dan Gökhan Günaydın’ın danışmanı aradı. Kocaeli’den arayıp ‘Seni istiyoruz’ dediler. Deniz Yücel’in danışmanı beni aradı ‘Benim işim olmaz, o benim 33 yılımı yedi’ dedim. 1992’de kurucu gençlik kolları başkanı oldum, SHP iktidardaydı. Tire’de 150 kişilik gençlik kolları kurdum, ilçe başkanlığı, ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptım, Cumhurbaşkanlığı sürecinde Türkiye Sandık Koordinatörlüğü yaptım. Bundan sonraki süreçte de CHP’de partim için çalışmaya devam edeceğim. Partime sonunda geri döndüm” diye konuştu.