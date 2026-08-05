Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin köklü ekiplerinden Karşıyaka, önümüzdeki sezonun kadro yapısını şekillendirmek için harekete geçti.

Gelecek sezon hedeflerini büyüten İzmir temsilcisi, transfer çalışmalarına kulüp çatısı altındaki mevcut değerleri koruyarak başladı.

Takımdaki eksikleri gidermeyi hedefleyen yönetim, geçen yılki kadronun önemli parçalarından biriyle tekrar el sıkıştı.

Başarılı smaçör Ezgi Uludağ yuvada kalmaya karar verdi

Yeşil-kırmızılılar, geçen dönem gösterdiği mücadeleyle takıma katkı sağlayan 24 yaşındaki smaçör Ezgi Uludağ ile yola devam etme kararı aldı.

Sahadaki enerjisi ve hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çeken genç sporcu, 2026-2027 sezonunda da Karşıyaka’nın başarısı için file önünde ter dökmeye devam edecek.

Karşıyaka kulübü: "Başarılarla dolu bir sezon diliyoruz"

Transfer sürecinin olumlu sonuçlanmasının sonrasında kulübün resmi iletişim kanallarından da kamuoyuna dair bir bilgilendirme yapıldı.

Sözleşmenin detaylarına ilişkin yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon formamızı terleten sporcumuz Ezgi Uludağ ile 2026-2027 sezonu için anlaşmaya vardık. Yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verilerek imzaların atıldığı resmen duyuruldu.