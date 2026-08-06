Son Mühür - İzmir güne hem yükselen sıcaklıklar hem de sert rüzgar uyarısıyla başladı. Meteoroloji tahminlerine göre bugün kent genelinde yağış görülmeyecek, şehir merkezinde ise termometreler 36 dereceyi gösterecek. Sıcak havanın yanı sıra bölgede etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınması isteniyor.

Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcaklar

Kuzey Ege genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer, sert rüzgarın yol açabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını vurguladı. Öte yandan kavurucu sıcaklar iç kesimlerde hayatı zorlaştıracak; Bayındır, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Beydağ ilçelerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İzmir ilçelerinde son durum 6 Ağustos 2026

Aliağa: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36°C. Balçova: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36°C. Bayındır: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41°C. Bayraklı: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39°C. Bergama: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36°C. Beydağ: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41°C. Bornova: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39°C. Buca: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38°C. Çeşme: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32°C. Çiğli: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 37°C. Dikili: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36°C. Foça: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C. Aliağalı milli sporcu Merve Nisa Mızrak'tan Gürcistan'da altın madalya! İçeriği Görüntüle Gaziemir: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 37°C. Güzelbahçe: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C. Karabağlar: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34°C. Karaburun: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34°C. Karşıyaka: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38°C. Kemalpaşa: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38°C. Kınık: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 37°C. Kiraz: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41°C. Menderes: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38°C. Menemen: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38°C. Narlıdere: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34°C. Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41°C. Seferihisar: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35°C. Selçuk: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36°C. Tire: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41°C. Torbalı: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39°C. Urla: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32°C.