Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’inde büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Tüm takımlar transfer çalışmalarını sürdürürken Karşıyaka Spor Kulübü, harekete geçti. Transferde düğmeye basan yeşil-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına kısa sürede başlamak istiyor. Başantrenör Nenad Markovic yönetiminde Kaf-Kaf, yakın zamanda Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda antrenmanlara başlayacak. Karşıyaka Basketbol Şube kombine fiyatlarını açıkladı. İzmir’in önde gelen iş adamları, Karşıyaka camiasının önemli isimleri ve taraftarlar kombinelere yoğun ilgi gösteriyor.

“Kaf-Kaf, kombineleri açıkladı”

İzmir temsilcisi, ilk önce Yavuz Gültekin’i daha sonra Hakan Sayılı’yı transfer etti. Yeşil-kırmızılılar, ilk yabancı transferinde efsane basketbolcu El Amin’in oğlu ile anlaştı. Üst üste yaptığı transferler ile taraftarlarını heyecanlandıran Karşıyaka Spor Kulübü, kombinelerini satışa çıkardı. Oynadığı her maçta rakiplerine korku dolu anlar yaşatan yeşil-kırmızılılar, 2026-2027 sezonunda salonu doldurmak istiyor. Geçtiğimiz sezon kabus gibi bir yılı geride bırakan Karşıyaka, play-off oynamak istiyor.

Tribün adı/ Kombine yenileme ücreti/ Yeni kombine ücreti

Tribün: 8.000₺ 9.000₺

VIP A–B–C: 35.000₺ 45.000₺

VIP C4–C6: 31.000₺ 38.000₺

VIP D: 31.000₺ 38.000₺

VIP T: 35.000₺ 43.000₺

Platin: 47.000₺ 58.000₺