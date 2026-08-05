Galatasaray - Villarreal maçı 8 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak. Mücadelenin başlama saati 21.00 olarak belirlendi.

Maçın adresi de belli oldu. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yapılacak. Yani taraftar kendi evinde takımını izleyebilecek. Biletler de bu doğrultuda satışa açıldı.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Yayıncı kuruluşa dair henüz resmî bir duyuru yapılmadı. Karşılaşmanın şifreli mi şifresiz mi ekrana geleceği de açıklanmadı.

Hazırlık maçlarında yayın hakları genellikle karşılaşmaya yakın günlerde netleşiyor. Bu nedenle bilginin maç gününe doğru paylaşılması bekleniyor. Taraftarın en çok merak ettiği konuların başında da bu geliyor.

Biletler aşamalı olarak satışa çıktı

Bilet satışı tek seferde değil, kademeli şekilde yürütüldü. İlk aşama 3 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'de başladı ve 2026-2027 sezonu kombine sahiplerine ayrıldı.

İkinci aşama 4 Ağustos Salı günü saat 15.00'te açıldı. Bu bölümde GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahipleri öncelik kazandı.

Genel satış ise 5 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te başladı. Bilet almak isteyenler GSPlus uygulamasını indirip Passo üyelikleriyle passo.com.tr üzerinden işlem yapabiliyor.

Sezon öncesi son provalardan biri

Bu karşılaşma sarı-kırmızılılar için sadece bir hazırlık maçı sayılmıyor. Süper Lig ve Avrupa kulvarı öncesinde kadronun test edileceği önemli bir prova niteliği taşıyor.

Villarreal de bu açıdan uygun bir rakip. La Liga'da mücadele eden İspanyol ekibi, teknik heyete oyuncuların form durumunu yakından görme imkânı sunacak. Zorlu bir sınav, sezon öncesi eksikleri de ortaya çıkaracak.

Taraftar cephesinde beklenti ise galibiyet yönünde. Yeni sezona iyi bir görüntüyle girmek isteyen Galatasaray, sahasında oynayacağı bu maçta rakibini yenmeyi hedefliyor. Kadro tercihleri ve ilk 11 ise maç saatine yakın netleşecek. Yeni transferlerin süre alıp almayacağı da o an belli olacak.