Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki ulaşım altyapısını iyileştirmek ve sürücüler ile yayalar için daha güvenli yollar oluşturmak için yürüttüğü altyapı faaliyetlerini sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hasar gören noktalarda tamirat ve yenileme işlemlerini devam ettiriyor.

3 bin metrekareye yakın alan yenilendi

Saha ekiplerinin Temmuz ayı boyunca gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları çerçevesinde toplam 2 bin 995 metrekarelik alanda yenileme yapıldı.

Yürütülen çalışmalarda asfalt yama ve beton dökümünün yanı sıra kilit parke, star parke, bordür ve kare taş tamiratı yapıldı.

Dubalar tamir edildi

Yol kaplama çalışmalarının dışında yaya ve araç trafiğinin düzenini sağlamak için önlemler de artırıldı. Ekipler, ilçe genelinde hasar gören ya da kullanım dışı kalan 271 adet bariyer dubanın tamir ve montaj sürecini tamamlayarak hizmete sundu.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Çalışmalara hakkında değerlendirmede bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyakamızın dört bir yanında ulaşım konforunu artırmak ve sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Daha düzenli ve konforlu bir kent yaşamı için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.