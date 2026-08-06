Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi’nde meydana geldi. Sürücü M.P. idaresindeki 45 HA 8722 plakalı otomobil, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dönerci dükkanına girdi. İş yerinin kepengini kırarak içeri dalan araç, dönerci ile hemen yanındaki yumurtacı dükkanını birbirinden ayıran duvara çarparak durabildi. İki dükkanda da ciddi miktarda maddi hasar oluşurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü M.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kullanılamaz hale gelen araç çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Duvarın yıkılmasıyla binlerce yumurta kırıldı

Çarpmanın etkisiyle iki dükkanı ayıran duvarın bir bölümü büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan duvardan savrulan beton ve tuğla parçaları bitişikteki yumurtacı dükkanına doldururken, iş yerinde satılmayı bekleyen binlerce yumurta kırılarak telef oldu. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen dükkan sahipleri gördükleri tablo karşısında büyük şok yaşarken, olayla ilgili başlatılan polis soruşturması devam ediyor.