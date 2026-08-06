Fenerbahçe Sturm Graz mücadelesinde iki golü Talisca ve Greenwood kaydetti. Maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetti; yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies üstlendi.

Sarı-lacivertliler oyuna baskılı başladı ve erken golü buldu. İlk yarıyı iki farkla kapatan ev sahibi, ikinci yarıda skoru rahat korudu. Tur için avantaj artık Kadıköy'de.

Fenerbahçe Sturm Graz maç özeti: Goller nasıl geldi?

Skoru açan isim 9. dakikada Talisca oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasında kaleye sırtı dönük buluşan Brezilyalı, topu soluna aldıktan sonra sol çaprazdan vurdu ve meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti.

İkinci gol devre bitmeden geldi. 45. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Asensio, pasını ceza sahası dışındaki Greenwood'a çıkardı. İngiliz oyuncu topu kontrol ettikten sonra sert vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıda pozisyonlar sürdü. 59'da Greenwood'un şutunda top kalecide kaldı, 67'de Talisca'nın vuruşunu Khudyakov kornere çeldi. 70. dakikada ise Weiper'in röveşatası auta gitti.

Oosterwolde sakatlandı, İrfan Can geç girdi

Maçın olumsuz gelişmesi Jayden Oosterwolde'den geldi. Hollandalı savunmacı arka adalesinde sakatlık yaşadı ve 30. dakikada yerini Archie Brown'a bıraktı.

Bir başka ayrıntı ise yeni kural uygulamasıydı. Marco Asensio oyundan çıkarken sahayı terk etmesi 10 saniyeden uzun sürdü. Bu nedenle İrfan Can Kahveci oyuna bir dakika gecikmeli dahil oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak protokol tribününden takip etti. Turu belirleyecek rövanş ise 11 Ağustos Salı günü Sturm Graz'ın sahasında oynanacak. Fenerbahçe, Avusturya deplasmanına iki gollük avantajla gidecek.

İki takımın ilk 11'leri nasıl kuruldu?

Fenerbahçe sahaya şu kadroyla çıktı: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Sturm Graz ise karşılaşmaya Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Seidl, Wlodarczyk ve Jatta ile başladı.