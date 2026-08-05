Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, basketbolda tekrardan ayağa kalkıyor. Türk basketbolumuzun lokomotifi, elde ettiği başarılarla İzmir’in gururu olan Karşıyaka, eski günlerine dönmek istiyor. Bir zamanlar ülke basketboluna damga vuran, yetiştirdiği oyuncularla takdir edilen yeşil-kırmızılılar, ekonomik ve mali sıkıntılarını çözmek için mücadele ediyor.

“Kaf-Kaf’a can suyu”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün genç başkanı Yiğit Tusder ve ekibi, kampanya başlatarak basketbolu canlandırmayı hedefliyor. Kulüp yönetiminin başlattığı “can suyu” kampanyasına ilk destek Folkart grubundan geldi. Mesut Sancak, İzmir temsilcisine 5 milyon TL’li destekte bulundu. Geçtiğimiz sezon mucizevi basketle ligde kalan Kaf-Kaf’a Folkart gurubu önemli bir miktarda destekte bulundu. Karşıyaka’yı yalnız bırakmayan Folkart’ın yanında diğer firmaların ve iş adamlarının destek vermesi bekleniyor.

“Cemil Tugay öncülüğünde kampanya başlatıldı”

Karşıyaka Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Karşıyaka Basketbolumuzun geleceğini güvence altına almak, mali yapısını güçlendirmek ve yeni sezona daha sağlam bir adımla girmek amacıyla “Karşıyaka’ya Can Suyu” destek kampanyasını hayata geçiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay öncülüğünde başlatılan bu güç birliği hareketi, Karşıyaka camiamızı ve tüm İzmir iş dünyasını ortak bir hedef etrafında buluşturmayı amaçlıyor” ifadelerine yer verdi.

“Mesut Sancak’tan Karşıyaka’ya 5 milyon TL’lik destek”

Karşıyaka Spor Kulübü, "Kampanyamızın ilk ve en önemli adımı ise kentimizin önde gelen markalarından Folkart ve Sayın Mesut Sancak’tan geldi. Folkart, kampanyayı 5 Milyon TL’lik anlamlı bir katkıyla başlatarak İzmir iş dünyasına ve Karşıyaka sevdalılarına çok değerli bir dayanışma çağrısında bulundu. Sadece bir finansal destek hareketi olmanın ötesinde, kentimizin en önemli değerlerinden biri olan Karşıyaka etrafında kenetlenme amacı taşıyan kampanyamız kapsamında; önümüzdeki günlerde iş dünyası, spor camiası ve davetlilerin katılımıyla geniş kapsamlı bir Dayanışma Gecesi de düzenlenecektir.Kulübümüze ilk can suyunu vererek bu güçlü dayanışma hareketini başlatan Folkart ailesine teşekkür eder; tüm Karşıyaka sevdalılarını ve İzmir iş insanlarını bu ortak mücadeleye destek olmaya davet ederiz” paylaşımında bulundu.