Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde bir zamanlar Karşıyaka formasını giyen Amerikalı Vernon Carey Jr, sakatlıktan sonra toparlanarak sahalara geri döndü. İzmir temsilcisinde oynarken ciddi bir sakatlık yaşayan Amerikalı pivot, yoğun fizik tedavi ve rehabilite çalışmalarından sonra iyileşti. Vernon Carey, 2023-2024 sezonunda yeşil-kırmızılılar ile 2 yıllığına anlaştı. Sözleşmeye göre ilk yıl 500 bin dolar, ikinci yıl ise 745 bin dolar garanti ücret alacaktı. Carey, muazzam performansıyla FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en değerli oyuncusu (MVP) oldu. Şampiyonlar Ligi'nde her ay en iyi ilk beş içerisinde yer alıyordu.

“Kaf-Kaf’ın kabusu oldu”

Yıldız basketbolcu, 2024 yılında Beşiktaş maçında çapraz bağlarından ve menisküsünden çok ağır bir sakatlık yaşayarak sezonu kapattı. Basketbolcular için sahalara geri dönüşü zor olan menisküs ameliyatından başarılı bir şekilde çıkan Amerikalı, sahalara geri dönerken mental destek aldı. Karşıyaka’ya 2 yıllık kontratla gelip ciddi sakatlık yaşayan Carey’nin oynayamadığı dönemin de tüm alacağı FIBA’da Basketbol Tahkim Mahkemesi’nde (BAD) karara bağlandı. Transfer yasaklarıyla boğuşan Karşıyaka için Vernon Carey adeta kabus oldu.

“13 sayı, 6 ribaund ortalamayla mücadele etti”

Poster smaçlarıyla, estetik duruşu ve atletizmiyle dikkat çeken Vernon Carey, yeşil-kırmızılı formayla pota altında etkili oldu. Atletik pivot, 2023-2024 sezonunun son bölümünde yaşadığı diz sakatlığı öncesinde Karşıyaka formasıyla üstün performansıyla dikkat çekti. Carey, İzmir takımında maç başına ortalama 13.1 sayı ve 6.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise istatistikleriyle hep üst sıralarda yer aldı. Ufuk Sarıca’nın oyun sisteminde oyun felsefesinde önemli rol, görevlerde bulundu.

“Karşıyaka’dan Rio Grande Valley Vipers’a”

2001 doğumlu basketbolcu, 2026-2027 sezonunda İtalya Seri A Ligi’nde Maxima Roma takımında oynayacak. İtalya ekibinde sahaya çıkacak olan Vernon Carey, bireysel antrenmanlarına devam ediyor. Roma ekibi, yeni transferiyle birlikte yabancı oyuncu sayısı beşe çıkardı. NBA patentli 24 yaşındaki uzun forvet, kolej kariyerinin ardından Charlotte Hornets ve Washington Wizards takımlarında oynadı. G League'de üst düzey performansıyla dikkat çeken Carey, Karşıyaka’dan sonra son olarak Rio Grande Valley Vipers'ta görev aldı. 2025-2026 sezonunda Rio Grande Valley Vipers formasıyla Carey, 8.1 sayı ve 3.4 ribaund ile oynadı.