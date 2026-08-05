Son Mühür / Yağmur Daştan- Karşıyaka Spor Kulübü ile basketbol ve voleybol takımlarının 21 yıldır kullandığı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki idari odanın belediye ekiplerince boşaltılması kent gündemine damgasını vurdu. Yaşananların ardından Karşıyaka’da başta spor kulübü olmak üzere pek çok kesimden tepkiler sürerken konu hafta başında yapılan belediye meclis toplantısına da damgasını vurdu. Eleştirilere yanıt veren Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, ilçe başkanlarını Yalı’daki statta ortak bildirge yayımlamaya davet etmiş ve “İlk imzayı ben atıyorum” diyerek bir aylık belediye başkanlığı maaşını da stat için bağışlayacağını açıklamıştı. Aradan iki gün geçmesine rağmen Başkan Ünsal’dan statla ilgili herhangi bir davet almadıklarını belirten Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, o sözlere de tepki gösterdi.

(Karşıyaka Belediye Meclisi ağustos ayı birinci olağan meclis birleşiminde yaşanan o anlar)

Anadolu’daki o sözü hatırlattı

“Sayın Behice Hanım, önce Karşıyaka Spor Kulübü’nün yıllardır kullandığı odayı boşalttırıyorsunuz, ardından da çıkıp Karşıyaka Stadı için bir maaşınızı vereceğinizi açıklıyorsunuz. Ben de Karşıyaka adına size çok basit bir soru soruyorum: Peki maaşınızı Karşıyaka Spor Kulübü’nün hangi hesabına yatırdınız?” sorusunu yönelten AK Partili Ünal, “Ortada ne açılmış bir yardım kampanyası var, ne ilan edilmiş bir bağış hesabı var, ne de başlatılmış bir imza kampanyası. Yani ortada ne hesap var ne kampanya var ne de imza süreci… Ama siz şimdiden ilk bağışçı, ilk imzacı ve adeta kampanyanın sözcüsü oluvermişsiniz. Anadolu’da buna tek bir söz söylenir: Gelin güvey olmak. Asıl mesele de bu” dedi.

“Dekontu ve yatırdığınız hesabı açıklayın”

Başkan Ünsal’ın mecliste Karşıyaka Spor Kulübü’nün odasını neden tahliye ettirildiğinin ve taraftarın tepkilerinin konuşulmasını istemediğini savunan Ünal, “Kendi grubunuzun yaşadığı yönetim zaafları, meclis birinci başkan vekilliği ve komisyon seçimlerinde yaşanan siyasi tablo konuşulmasın ve bunların tamamının üzeri, bir anda ortaya atılan ‘maaşımı veriyorum’ söylemiyle örtülsün diye böyle bir çıkış yapıldı. Kusura bakmayın ama Karşıyakalılar artık bu kadar kolay gündem değiştiren siyaset anlayışına prim vermiyor. Karşıyaka’nın gerçek gündemi, şov yapmak değil; verdiğiniz sözleri yerine getirmektir. Karşıyaka’nın gerçek gündemi, kulübün kapısına kilit vurur gibi odasını elinden almak değil, kulübün yanında durmaktır. Karşıyaka’nın gerçek gündemi, mikrofon karşısında alkış alacak cümleler kurmak değil, icraat üretmektir. Eğer gerçekten bir maaşınızı bağışladıysanız, bunu memnuniyetle öğrenmek isteriz. Dekontunu açıklayın, yatırdığınız hesabı açıklayın; biz de sizi ilk tebrik eden olalım” ifadelerini kullandı.

“Halk algıyı değil gerçeği görüyor”

Ortada bir kampanya yokken, hesap ve imza süreci yokken yapılan açıklamanın fedakarlık değil kamuoyunun dikkatini başka yöne çekme gayreti oluğunu da ileri süren AK Partili Ünal, “Karşıyaka halkı algıyı değil gerçeği görüyor. Karşıyaka Spor Kulübü’nün odasını elinden alanların, ertesi gün kendilerini kulübün en büyük destekçisi ilan etmesi, tarihe geçecek kadar büyük bir çelişkidir” diye konuştu.