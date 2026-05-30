Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi iştiraki BUCAMAR bünyesinde eğitim veren Çınar Anaokulları’nın minik sakinleri, İlber Ortaylı Cumhuriyet Kütüphanesi’ni istila etti. Kültür ve eğitim yatırımlarının en önemli halkalarından biri olan bu dev kütüphaneye adım atan çocuklar, hayatlarında ilk kez bu kadar çok kitabı bir arada gördü. Görevliler, dijital ekranların gölgesinde büyüyen bu nesle kağıt kokusunu ve sayfaların büyüsünü anlattı. Kitapların nasıl korunduğunu, arandığında nasıl bulunacağını tek tek öğrendiler.

İlk ödünç kitap heyecanı

Ziyaretin en heyecan verici anı, ödünç alma sisteminin çocuklara uygulamalı olarak gösterilmesi oldu. Minikler, kütüphanenin ödünç verme bankosunun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kendi yaş gruplarına uygun, rengarenk resimli kitapları seçen öğrenciler, kütüphane kartlarıyla ilk kitaplarını eve götürmenin mutluluğunu yaşadı.

Sistem basit ama öğrettiği sorumluluk büyüktü. Aldıkları emanet kitapları vakti gelince geri getireceklerine dair birbirlerine söz veren çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Yazar nergis seli ile masal yolculuğu

Kütüphane buluşmasının sürpriz bir de konuğu vardı. Çocuk kitapları yazarı Nergis Seli, minik okurlarla kütüphanenin etkinlik salonunda bir araya geldi. Seli, yazdığı hikayelerin perde arkasını, kahramanların nasıl doğduğunu çocukların anlayacağı tatlı bir dille aktardı. Pürdikkat yazarı dinleyen minikler, akıllarına gelen en muzip soruları sormaktan da geri durmadı.

Günün anısına çocuklara küçük sürpriz hediyeler dağıtıldı. Söyleşinin hemen ardından açılan atölyede ise minik eller boya kalemlerine sarıldı. Her çocuk, evde okuyacağı kitaplar için kendi hayal dünyasını yansıtan özel kitap ayraçları tasarladı.

Erken yaşta atılan bu tohumların önemine değinen Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kütüphanelerin sadece sessizce kitap okunan soğuk binalar olmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Duman, "Çocuklarımızın küçük yaşta kitaplarla güçlü bir bağ kurmasını çok önemsiyoruz. Bizim amacımız kütüphaneleri yaşayan, üreten ve çocuk sesleriyle dolan dinamik mekanlara dönüştürmek" diyerek eğitim odaklı projelerin hız kesmeden süreceğini ilan etti.

