Gece yarısı İzmir-Çeşme Otoyolu’nda meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği feci kazanın ardından kahreden bir detay ortaya çıktı.

Buca yakınlarında su kanalına girip takla atan hafif ticari araçta can veren Harun Karapolat (33) ile Meliha Acer’in (27) o saatte neden yolda oldukları netleşti. İki yakın arkadaşın, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere neşeyle Çeşme’ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Valizler açılmadan kaldı.

Olay yerinde hayatlarını kaybetmişlerdi

Gece saat 02.00 sıralarında direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla başlayan kontrolden çıkma süreci, aracın yol kenarındaki tabelaya çarpıp şarampole devrilmesiyle son bulmuştu. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Karapolat ve bariyerlere savrulan Acer'in cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler gençlerin acı tatil planını deşifre etti. Tatil rotası, maalesef iki gencin son yolculuğu oldu.

Bayram planları gerçekleşemedi

Kazanın ardından hurdaya dönen araçta yapılan incelemeler ve yakınlarından alınan bilgilerde ise detaylar arasında Harun ve Meliha'nın planladıkları Çeşme tatili için tüm hazırlıklarını tamamlamış ve tatil için yola çıkmış oldukları öğrenildi..

