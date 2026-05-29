Son Mühür / Buca Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Veli Balyemez, ilçedeki altyapı sorunlarını ilginç bir dille eleştirdi. Buca’nın Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki bir çukura incir ağacı diken AK Partili Balyemez, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a seslendi. Başkan Duman’a, “Sen seversin böyle şeyleri” diyerek seslenen AK Partili Balyemez, “Görkem Duman Buca’nın ocağına incir ağacı dikti, biz de kampanyaya destek verelim istedik” dedi.

“Vatandaşın anası ağladı…”

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda AK Partili Balyemez, “Mustafa Kemal Mahallemiz 694 sokaktan sesleniyorum. Adı güzel ama yolları berbat, göktaşının açtığı çukur önünden size sesleniyorum. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca’nın ocağına incir ağacı dikti. Biz de bu kampanyayı görünce çok tarafsız kalamadık, kampanyaya destek verelim istedik. Bu çukura bir incir ağacı dikerek destek verme kararı verdik. Sayın Görkem Duman, Bardacık Festivali yapıyorsun, seversin böyle şeyleri. Seneye gelirsin halka bu incirleri dağıtırsın. Vatandaşın anası ağladı alt takım yaptırmaktan…” ifadelerini kullandı.

Videoda, yoldan geçen vatandaşa da “Bucamıza kampanya, Buca’ya incir ağacı dikiyoruz, iyi yapıyoruz değil mi?” diye soran Balyemez, “Vatandaş da kampanyamızı beğendi. Takdiri Buca halkına bırakıyorum” mesajı verdi.