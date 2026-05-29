Son Mühür/ Osman Günden- Bucalı minikler sınıflardan çıkıp toprağa koştu. Buca Belediyesi Pırlanta Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nde eğitim gören 4-6 yaş grubu çocuklar, Kaynaklar’daki Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi’ni ziyaret etti. Beton binalardan uzak, yeşilin tam kalbinde gerçekleşen etkinlikte minikler ilk kez kendi fasulyelerini dikti. Heyecanları görülmeye değerdi.

İlk fasulyeler toprakla buluştu

“Tarımda Buca Modeli” vizyonu çerçevesinde kapılarını açan merkez, bu kez en özel misafirlerini ağırladı. Doğayla iç içe bir gün geçiren çocuklar, sadece oyun oynamadı; toprağın bereketini, bir tohumun sofraya uzanan o mucizevi yolculuğunu uzmanlardan dinledi.

Minik elleriyle toprağı kazan, bitkileri tek tek inceleyen çocuklar üretimin her aşamasına bizzat şahit oldu. Alışılmış ezberlerin dışına çıkan bu uygulamalı ders sayesinde, çocuklar çevreye ve doğaya karşı yepyeni bir bakış açısı kazandı.

"Çocuklarımızın doğayla bağ kurmasını önemsiyoruz"

Erken yaşta doğa sevgisi aşılamanın önemine değinen Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimindeki rolüne vurgu yaptı. Çocukları sadece tüketen değil, üretimin değerini bilen bireyler olarak yetiştirmek istediklerini söyleyen Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın toprağı tanıyan, üretimin kıymetini bilen bireyler olarak büyümesini çok önemsiyoruz. Erken yaşta kurulan bu bağ, onların gelecekte çevreye çok daha duyarlı olmasını sağlayacak. Tarım Okulumuzda ve Atalık Tohum Merkezimizde minik evlatlarımızı doğayla buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Etkinlik sonunda çocukların yüzündeki mutluluk ve ellerindeki çamur izleri, günün ne kadar verimli geçtiğinin en büyük kanıtı oldu. Buca Belediyesi, çocuklara doğayı sevdiren bu özel projelerini yeni gruplarla sürdürecek.

