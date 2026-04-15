İzmir’in Bayraklı ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Bir inşaat sahasında vinç kazası meydana geldi. Anadolu Caddesi üzerindeki şantiyede yaşanan olayda, vincin dirsek kısmı koptu. 3 işçi yaralanırken, kazayla ilgili 3 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Parça, işçilerin üzerine düştü!

Olay, saat 13.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi üzerindeki bir inşaat alanında gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, taşeron firmaya ait vinçte ani bir mekanik arıza gerçekleşti. Vincin dirsek kısmı koptu ve ağır metal parça işçilerin bulunduğu alana düştü.

İşçiler hastaneye götürüldü!

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri intikal etti. İlk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralı işçilerden Y.K. ve A.Y., Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. N.Ç. ise Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

3 kişiye gözaltı!

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde; vinç operatörü C.D., vinç sahibi S.K. ve şantiye sorumlusu S.A. gözaltına alındı.

İhmal iddiası gündemde!

Kazaya ilişkin ortaya çıkan ilk bulgular çerçevesinde, olayın arkasında ciddi bir ihmal olabileceğine dikkat çekildi. İddiaya göre, vincin kopan dirsek kısmının daha önce de aynı noktadan hasar gördüğü belirtildi.

Görgü tanığından dikkat çeken ifadeler!

Olay sırasında bölgede bulunan Ali Coşkun Çay, “Arabamın yanındaydım, kasaları indiriyordum. Bir anda büyük bir ses duydum. Yukarı bakmaya bile fırsat bulamadan kaçmaya başladım. Vincin bir parçası barakaya çarptı, camlar patladı. Kırılan camlar işçilerin üzerine geldi, yaralanmalar o şekilde oldu.” dedi.