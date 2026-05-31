Peki bu ne demek? Yani WhatsApp aramaları doğrudan Samsung'un kendi Telefon uygulamasının geçmişinde görünmeye başladı. Sesli olsun, görüntülü olsun fark etmiyor; artık her görüşme için ayrı uygulama açmaya gerek yok. iPhone'da uzun zamandır olan bu kolaylık, sonunda Galaxy tarafına da gelmiş oldu.

One UI 9 WhatsApp arama özelliği nasıl çalışıyor?

İşin aslı bu yenilik Google'a dayanıyor. Android 17 ile gelen üçüncü taraf arama günlüğü desteği var ya, Samsung onu rakiplerinden daha erken kullanıcıya açıyor. Paylaşılan ekran görüntülerine bakınca durum net: klasik aramaların hemen yanında WhatsApp sesli görüşmeleri ve Google Meet aramaları da aynı listede duruyor. "Geçen gün kiminle konuşmuştum?" derken uygulama uygulama gezmiyorsunuz yani. Hepsi tek ekranda. Şimdilik sadece WhatsApp ve Google Meet destekleniyor. Ama ileride Telegram, Microsoft Teams gibi uygulamaların da listeye gireceği konuşuluyor. Android 17 yayıldıkça bu desteğin genişlemesi sürpriz olmaz. Hatta bu özelliğin zamanla diğer Android telefonlara da yayılması bekleniyor; çünkü temeli Google'ın kendi sistemine dayanıyor.

One UI 9 WhatsApp arama özelliği nasıl kapatılır?

Tabii bu herkese cazip gelmeyebilir. Çünkü özellik varsayılan olarak açık geliyor. Neyse ki kontrol sizde. Kapatmak isteyen önce Telefon uygulamasını açıyor, sağ üstteki üç noktadan "Ayarlar" kısmına giriyor. Oradan "Diğer arama ayarları", ardından "Diğer arama uygulamaları" diye ilerliyorsunuz. Hangi uygulamanın kayıtları görünsün istiyorsanız tek tek açıp kapatabiliyorsunuz. Yani isteyen her şeyi bir arada tutar, isteyen sadece normal aramalarını görür. Karar tamamen size kalmış. İşlem de topu topu birkaç saniye sürüyor, yani uğraştıracak bir şey yok. One UI 9'un temmuzda tanıtılması, kararlı sürümün ise 2026'nın son çeyreğine doğru geniş kitleye ulaşması bekleniyor.