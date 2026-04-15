Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi bugün gerçekleşti. Kahramanmaraş ilinde bir okulda yaşanan saldırı sonucu hayatını kaybedenler meclis gündeminde yer aldı. Toplantının açılışında meclis bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Grupbaşkanvekillerinden saldırıya kınama

Saldırıyı kınayan konuşma yapan MHP Grupbaşkanvekili Bahadır Altınkeser, “Üzüntü verici olaylar yaşadık. Bunların birçok sebebi, sorunu vardır. Bunlar araştırmalıdır. Sorumluluklar yerine getirilmelidir. Bütün önlemler alınmalıdır. Başımız sağolsun” dedi.

AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız ise, “Maraş’ta çiçekler soldu. Toplumsal tartışılması gerektiğini düşünenlerdenim. Tüm ölenlere Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

Yapılması gerekenin farkında olunduğunu söyleyen CHP Grupbaşkanvekili Yağmur Yurdakul, “Okullarımızda devletimize emanet edilen çocuklarımız için üzgünüz. Ne yapılması gerektiğinin farkındayız. Yaralılara acil şifalar, vefat edenler için baş sağlığı diliyoruz. Elim saldırıyı şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

Çiçeği burnunda komisyon üyelerinden istifa

Nisan ayının olağan meclisinin pazartesi günü gerçekleşen toplantısında yeni kadro belirlenmişti. Ancak bugün gerçekleşen meclisin ikinci birleşiminde komisyonlara seçilen bazı üyeler istifasını istedi.

İstifa eden isimler şu şekilde;

Eğitim komisyonundan istifa eden CHP’li Meclis Üyesi Hatice Semerci’nin yerine Aykan Kara getirildi.

İleri yaş komisyonundan istifa eden Gözde Çelik Özoğlu’nun yerine Orhan Berber atandı.

Avrupa Birliği komisyonundan istifasını talep eden Erhan Erdil’in yerine Ayhan Kara seçildi.

Esnaf meslek odaları komisyonundan istifa eden Raife Karabatak’ın yerine oy birliği ile Saygın Ekiz getirildi.