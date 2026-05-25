Süper Lig’de sezonu 6’ncı sırada tamamlayan Göztepe, sahadaki başarısını transfer piyasasında da nakde çevirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, son iki sezonda sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına takıldı. Sadece 900 bin Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 24 yaşındaki Sambacı, kulübün yeni darphanesi oldu.

Romulo’dan sonra sıra Juan’da

Göztepe yönetimi, geçtiğimiz sezonlarda Romulo’yu parlatıp tam 25 milyon Euro’luk rekor bir paketle Leipzig’e göndererek büyük sükse yapmıştı. Şimdi benzer bir senaryo Juan Silva için yazılıyor. Devre arasında Fransız ekibi Lille’in 15 milyon Euro’luk teklifini elinin tersiyle iten yönetim, oyuncunun değerini katlamasını bekledi. Plan tuttu. Kariyer zirvesini yaşayan Juan için Avrupa’nın elit kulüpleri şimdiden sıraya girdi.

Sport Republic şirketi, oyuncuyu düşük bir bedelle elden çıkarmaya hiç niyetli değil. Pazarlıklar kapıdan değil, devasa rakamlardan açılacak. Hedef büyük bir satış geliri elde etmek.

Sahada bastı, değerini katladı

Juan’ın bu denli talep görmesinin arkasında sadece yaşı değil, istikrarlı yükselişi yatıyor. İzmir’deki ilk senesinde 26 maçta 7 gol ve 3 asistlik katkı veren Sambacı, asıl patlamayı geride bıraktığımız sezonda yaptı. Tam 32 maçta görev alan ve 2591 dakika sahada kalan golcü oyuncu, 11 kez fileleri sarsarken 4 de asist yaparak toplam 15 gole doğrudan etki etti.

Brezilyalı oyuncunun 2029 yılına kadar sözleşmesinin olması, Göztepe'nin elini pazarlık masasında oldukça güçlendiriyor. Lille’in önümüzdeki günlerde resmi bir teklifle tekrar kapıyı çalması bekleniyor. Sarı-kırmızılı camiada ise nefesler tutulmuş durumda.