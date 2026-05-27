Göztepe, UEFA Gençlik Ligi yolunda emin adımlarla ilerliyor. U19 Gelişim Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, Arnavutköy Belediyesi FSK'yı bozguna uğratarak adını finale yazdırdı. İstanbul'daki ilk maçtan golsüz eşitlikle dönen İzmir ekibi, rövanşta acımadı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki mücadeleyi 5-0 kazanan Göz-Göz, gövde gösterisi yaptı.

Bornova'da Bouajila ve Manu şov

Teknik direktör Benjamin Fuchs yönetimindeki sarı-kırmızılılar, rövanş maçına oldukça agresif bir hücum planıyla çıktı. Kadroda Nevzat Tan Üzel, Kaan Atalay, Mert Toros, Efe Can Mete, Ege Yıldırım, Berk Sarıgül, Pah Franck, Anıl Bostan, Yusuf Ali Şirin, Prince Manu ve Salem Bouajila 11'i yer aldı. İstanbul ekibinin direncini erken kıran Göztepe, gol olup yağdı.

Maçın yıldızı hat-trick yapan Salem Bouajila oldu. Bouajila'nın 3 golüne, Prince Manu da 2 golle eşlik etti. 5 farklı net galibiyet, Bornova'da tribünleri coşturdu. A takımın şampiyonluk yaşadığı stadyum, gençlere de uğurlu geldi.

"İlk başta hedefimiz yoktu, gelişime odaklandık"

Takımın başındaki tanıdık isim Benjamin Fuchs, maçın ardından samimi açıklamalarda bulundu. Sport Republic modelinin A takım ile altyapıyı birleştirme vizyonuna dikkat çeken Fuchs, İzmir'e zaten yerleştiğini ve projeyi düşünmeden kabul ettiğini aktardı. Sezon başındaki durumlarını özetleyen teknik adam, süreci şu sözlerle anlattı:

"İlk başta büyük bir hedef koymamıştık, 'Ligde iyi durumda olalım' diyorduk. Tamamen oyuncuların gelişimine odaklanmıştık. Sezon ilerledikçe takım oturdu, oyun felsefemiz belirginleşti. Başarı geldikçe gelişimin de hızlandığını gördük. Şimdi tek amacımız bu takımı Avrupa arenasına taşımak."

Son 3 yılın şampiyonuna karşı kupa sınavı

Göztepe'nin finaldeki rakibi, yarı finalde Manisa FK’yı saf dışı bırakan Trabzonspor oldu. Karadeniz ekibi, bu ligin son 3 yıldaki mutlak hakimi konumunda. Ancak sarı-kırmızılı gençlerin gözü korkmuyor. Ligde Trabzonspor ile oynanan her iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fuchs, final maçı öncesi iddialı konuştu. "Hayallerimiz vardı, artık onlar gerçeğe ve net bir hedefe dönüştü" diyen genç teknik adam, finalde hak edenin kupayı alacağını vurguladı. Federasyonun final maçının tarihini ve oynanacağı şehri önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.