Son Mühür - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan’ı radarına aldı. Çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken genç futbolcuya Avrupa kulüplerinin de ilgi gösterdiği ifade edildi. Süper Lig’de yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik ekibin, hem sağ bek hem de sağ kanatta görev yapabilen 23 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

Asıl pozisyonu sağ orta saha olan Arda Okan Kurtulan, savunmanın sağ kanadında da görev yapabiliyor. Genç yaşına rağmen sergilediği istikrarlı performans ve fizik gücüyle öne çıkan oyuncunun, Beşiktaş teknik heyeti tarafından çok yönlü kadro planlaması adına önemli bir alternatif olarak görüldüğü belirtildi.

Arda Okan Kurtulan, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 32 resmi karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek Süper Lig’in dikkat çeken genç oyuncuları arasına girdi. Beşiktaş yönetiminin ise transfer için oluşacak mali tabloyu değerlendirdiği, önümüzdeki günlerde sürece ilişkin somut gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

"15 milyon Euro'yu getiren alır..."

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon euro civarında gösterilen Arda Okan Kurtulan için Göztepe yönetiminin çok daha yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisinin, genç oyuncunun 15 milyon eurodan düşük bir bedelle ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi. Öte yandan Galatasaray’ın da ilgilendiği başarılı futbolcu için Göztepe cephesinin, Beşiktaş yönetimine “15 milyon euroyu veren Arda’yı transfer eder” mesajını ilettiği iddia edildi.