Son Mühür/Selda Meşe- İzmir’de ve Türkiye genelinde kurbanlık pazarlarında vatandaşın çoğu, kurban kesimini yalnızca dini bir ibadet olarak değil, aynı zamanda uzun vadeli et ihtiyacını karşılama yöntemi olarak değerlendiriyor. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluğun sürdüğü belirtildi.

Küçükbaş ve hisseli kesime talep çok



Menderes'te bulunan kurban satış ve kesim yerinde üreticiler, ekonomik koşullara rağmen kurban ibadetine olan ilginin sürdüğünü, küçükbaş hayvana ve hisseli kesim yöntemine talep arttığını vurguladı.



Kurban pazarında bu yıl geçen yıla göre hareketliliğin aynı olduğunu dile getiren üreticiler, satışların geçen yıla göre daha temkinli geçmesine rağmen yoğunluğun aynı olduğunu dile getirdi. Artan fiyatlar nedeniyle alıcıların dahadikkatli davrandığını söyleyen üreticiler, küçükbaş hayvanın daha çok rağbet gördüğünü ve hisseli kesim yöntemine talebin çok olduğunu vurguladı.

İlk gün yüzler güldü



Kurban kesim yerlerinde istenilen yoğunluk bayramın ilk gününde üreticilerin yüzünü güldürdü. Bayramın diğer günlerinde aynı yoğunluğu beklemediklerini dile getiren üreticiler bayramın ilk günü beklediklerini buldu.

