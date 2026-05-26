İzmir futbolu, ömrünü yeşil sahalara ve yüzlerce gencin geleceğine adamış en karakteristik figürlerinden birini kaybetti. Altay, Göztepe ve Bucaspor gibi kentin asırlık çınarlarında hem altyapı kademelerinde hem de A takım düzeyinde teknik adamlık yapan Celal Bölgen, 77 yaşında yaşama veda etti.

Emekli deniz astsubayıydı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve hastanede tedavi gören tecrübeli futbol adamının acı haberi, Ege spor camiasını derin bir yasa boğdu. Onun ismi, sadece İzmir merkezli kulüplerle sınırlı kalmadı.

Kendisi aslında emekli bir deniz astsubayıydı.

Askeri disiplinini futbol zekasıyla birleştiren Bölgen; Kuşadasıspor, Milasspor, İzmir Atillaspor, Fethiyespor ve Akhisarspor gibi bölgenin yükünü çeken pek çok kulüpte silinmez izler bıraktı. Başarıları dikkat çekince, bir dönem Ordu Milli Takımı’nın antrenörlük koltuğu da ona emanet edildi.

Narlıdere'de uğurlanacak

Eski ünlü kaleci ve teknik direktör İlker Avcıbay’ın da kayınpederi olan Celal Bölgen, arkasında yetiştirdiği sayısız futbolcu ve büyük bir saygınlık bırakarak aramızdan ayrılıyor.

Cenaze töreninin detayları da belli oldu.

Deneyimli teknik adam, bugün ikindi namazını müteakip Narlıdere Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek. Spor dünyasından çok sayıda ismin, son görev için camide hazır bulunması bekleniyor.

