Son Mühür - Listenin zirvesinde ise Göztepe forması giyen Brezilyalı golcü Juan yer aldı. Değerini 4 milyon euro artıran başarılı oyuncu, 12 milyon euroluk piyasa değeriyle dikkat çekti.

Göztepeli oyuncular listede

Juan’ın ardından Göztepe’den Anthony Dennis, 8 milyon euroluk piyasa değeriyle ikinci sırada yer aldı. Samsunspor forması giyen Carlo Holse ve Marius Mouandilmadji ile Göztepe’den Arda Okan Kurtulan ise 7’şer milyon euroluk değerleriyle öne çıktı. Başakşehir FK oyuncuları Eldor Shomurodov, Bertuğ Yıldırım ve Abbosbek Fayzullaev de aynı piyasa değerine ulaşırken, Alanyaspor’dan Maestro ile Samsunspor’dan Rick van Drongelen de listede kendine yer buldu.

Göztepe’nin listede birden fazla oyuncuyla dikkat çekmesi, kulübün scouting ve oyuncu gelişimi konusundaki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Özellikle Juan’ın Avrupa kulüplerinin radarına girmesi, piyasa değerindeki yükselişte önemli rol oynadı.

Listedeki diğer isimler

Listenin devamında Gaziantep FK’dan Kacper Kozlowski, Alanyaspor’dan Ümit Akdağ, Çaykur Rizespor forması giyen Yahia Fofana, Başakşehir FK’dan Jerome Opoku ve Kasımpaşa oyuncusu Adrian Benedyczak da yer aldı.

Özellikle genç yaşta olup Avrupa’ya transfer potansiyeli taşıyan futbolcuların değer artışı yaşaması dikkat çekti. Başakşehir, Alanyaspor ve özellikle Göztepe’nin son yıllarda yaptığı başarılı oyuncu satışlarının da Anadolu kulüplerinin piyasa değerlerine olumlu katkı sağladığı görüldü.