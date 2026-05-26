Son Mühür - Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlayan Göztepe, Galatasaray’ın gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği öne sürülen Ahmed Kutucu için girişimlere başladı.

Galatasaray ile temasa geçildi

Göztepe yönetiminin, milli futbolcu Ahmed Kutucu için Galatasaray cephesiyle temasa geçtiği öğrenildi. Süper Lig’den birçok takımın radarında yer alan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için İzmir temsilcisinden gelen teklifin sarı-kırmızılı yönetim tarafından değerlendirileceği belirtildi. Göztepe’nin, transferin gerçekleşmesi adına bonservis konusunda indirim talebinde bulunacağı ifade edildi.

Transfere olumlu bakıyor

Galatasaray’da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu’nun da kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun Göztepe seçeneğine olumlu yaklaştığı öğrenilirken, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Ahmed, 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Buna rağmen toplamda 1173 dakika süre alan oyuncunun güncel piyasa değerinin 3 milyon euro olduğu, Galatasaray ile sözleşmesinin ise Haziran 2028’e kadar devam ettiği belirtildi.