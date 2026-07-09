Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin savunma sanayi konularındaki önde gelen isimlerinden olan Yankı Bağcıoğlu, gemi inşa sanayisindeki ABD ile ortaklık meselesini değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Bu başarı hepimiz için gurur kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuyla ilgili söylediği ‘ Ne olabilir savunma sanayiinde? Özellikle gemi inşa sanayii, bu konuları aramızda görüştük ve adımları da inşallah süratle atacağız. Fırkateynler, korvetler, denizaltılar olabilir, aramızda görüştük. Türkiye bunu yapar mı? Tersanelerinde bunu yapar, yapmaya da muktedirdir’ ifadelerini değerlendiren CHP’li Bağcıoğlu, Türk gemi inşa sanayisinin son yıllarda askeri gemi tasarımının önde gelen noktada olduğunu belirterek, “Türk gemi inşa sanayii, son yıllarda askerî gemi tasarımı ve üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmiştir. Bu başarı hepimiz için gurur kaynağıdır. Ancak ABD’nin savaş gemilerinin yabancı tersanelerde inşasını yasaklayan Byrnes–Tollefson Düzenlemesi (10 U.S.C. § 8679) nedeniyle, ABD Silahlı Kuvvetleri için inşa edilecek gemiler yabancı tersanelerde üretilememektedir”

“ABD ile savunma iş birliğinde gerçekçi hedefler belirlenmeli”

Son olarak, ABD ile savunma iş birliğinde gerçekçi hedeflerin sağlanması gerektiğini savunan Yankı Bağcıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “ABD ile savunma iş birliğinde gerçekçi hedefler; öncelikle CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, teknoloji iş birliğinin geliştirilmesi ve en önemlisi Akdeniz’de görev yapan ABD savaş gemilerinin bakım, onarım ve idame faaliyetlerinin bugün İtalya ve Hırvatistan yerine Türk tersanelerinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır”