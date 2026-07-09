Son Mühür- 7-8 Temmuz tarihleri arasında, 38 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılımı ile Ankara’da gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin yankıları hala sürmeye devam ediyor.

7 Temmuz tarihinde ABD Başkanı Donalt Trump’ın uçağının Ankara’ya inmesinden itibaren gözler o ana çevrilmişti. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kusursuz gösterisi o dakikadan itibaren büyük geniş ses getirmişti. Sosyal medya hesaplarında defalarca paylaşılan o gösteri kesiti için Milli Savunma Bakanlığından çarpıcı bir açıklama geldi. Resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Bakanlık bu kusursuz senkronizasyonu Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğinden kaynaklı olduğu dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığından gurur veren paylaşım

İşte o kesit ve Bakanlıktan gelen o paylaşım:

“İşte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu!

36’ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Sayın Donald Trump’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde karşıladığı anda, Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz de selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdi.

Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil; disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir.”