Son Mühür- 36.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da ihtişamlı bir şekilde gerçekleştirildi. Başarıyla tamamlanan zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği isim işlemeli özel yapım silahlar da gündeme geldi.

Türk savunma sanayisini tanıtmak amacıyla liderlere verilen ve içinde gerçek mühimmatın da bulunduğu belirtilen revolverlerin diğer ülkerde nasıl korunduğu ise tek tek ortaya çıkmaya başladı.

Belçika Başbakanı Bart De Wever'in, hediyeyi ülkesine döndükten sonra açabilme fırsatı olduğunu ancak revolver ile mühimmatı gördükten sonra silahı Brüksel Havalimanı polisine teslim ettiği belirtildiği iddia edildi. Revolverin güvenlik amacıyla kasaya kaldırıldığı ifade edildi.

Polonya'da gümrük engeli

Polonya’da durum ise biraz farklı. Revolverin gümrük işlemlerine takıldığı belirtildi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin danışmanı silahın güvenli şekilde muhafaza edileceğini belirterek, "Elbette kimse onunla ateş etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Hollanda ve İsveç büyükelçilikleri devreye soktu

Hollanda ve İsveç başbakanlıkları da revolverlerin Ankara'daki büyükelçiliklere bırakıldığını açıkladı. Hollanda’nın takdim edilen hediyeyi ülkesine götürmeden önce kullanılmaz hale getirmeyi planladığı öğrenildi.

İsveç’in ise ithalat işlemlerinin tamamlanmasını beklediği belirtildi.

İngiltere yasaları geçit vermedi

İngiliz basınından alınan bilgilere göre Başbakan Keir Starmer'in, silah ithalatına ilişkin yasal düzenlemeler nedeniyle kendisine hediye edilen revolveri İngiltere'ye götüremediği öğrenildi.

Revolverlerden biri Roma’daki Başbakanlık Sarayı Palazzo Chigi'de diğer devlet hediyelerinin yanına gitti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise kendisine verilen revolveri bir askeri müzeye bağışlamayı planladığı belirtildi.

Macar başbakandan fotoğraflı paylaşım!

Macaristan Başbakanı Peter Magyar ise sosyal medya hesabından tabancanın fotoğrafını paylaşarak "NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ndan alışılmadık bir hediye: mühimmatlı bir Magnum tabancası, adıma kazınmış olarak…" ifadelerini kullandı.

En büyük 3'te yer aldı

Türkiye, 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği büyük ihracat hamlesiyle küresel savunma pazarında tarihi bir başarıya imza attı. Ülke; Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'nın ardından dünyanın en büyük üçüncü küçük silah ihracatçısı konumuna yükseldi. Sektör temsilcileri ise bu durumu 3 etmene bağladı: Fiyat ve kalite dengesi, küresel pazarda güçlü alternatif, diplomatik ve stratejik tanıtım