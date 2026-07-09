Son Mühür- CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Enver Aysever'e konuk olduğu programda son dönemde sık sık tartışma konusu olan ''Hain Kemal'' sloganına da göndermede bulunarak,

''Tamamen üretilmiş bir şey. Hem Ekrem İmamoğlu hem Özgür Özel kanadının birlikte ürettiği ve birlikte dolaşıma soktuğu bir şey. Hain Kemal sloganını Kemal Bey'in itibarını düşürmek için dolaşıma soktular'' iddiasında bulunmuştu.

Ali Haydar Fırat'ın ''Hain Kemal'' sloganlarına yönelik iddiasına, Özgür Özel'e açık destek veren gazeteci Şaban Sevinç'ten yanıt geldi.

Tamamen organik bir slogan...



''Ben tanığım, tamamen organik bir slogan…'' vurgusunda bulunan Sevinç,

''O kadar yalancılar ki her yanlışlarından başkalarına iftira atarak kurtulmaya çalışıyorlar. Genel merkeze polis zoruyla girildiği 24 Mayıs günü Bafra'daydım.

Olay başlayınca CHP Bafra İlçe binasına gittim. Parti çok kalabalıktı ve herkes Halk TV’ye kilitlenmiş canlı yayını izliyordu.

Partililer kendiliğinden “Ne kadar hain bir adammış bu Kılıçdaroğlu, biz 13 yıl bunun peşinden nasıl gittik” diye söylenmeye başladı.

Sloganlar yükselmeye başladı...



Ardından da “şerefsiz, hain işbirlikçi” gibi sözler yükselmeye başladı. Aynı gün 18.30 gibi Samsun’a gittik. CHP İl Binası önünde toplanmış binlerce partiliyle birlikte Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına yüründü.

Yarım saatlik yürüyüş boyunca partililer yine kendiliğinden “hain kemal”, “işbirlikçi kemal” sloganları atmaya başladı.

Bazı İlçe başkanları, “hain” demeyin diye vatandaşları susturmaya çalıştı. Ama insanlar “Haine hain denir, rahatsız oluyorsanız siz söylemeyin” diye tepki gösterdi. Ve yürüyüş boyunca Kılıçdaroğlu’na nefret ifade eden bu sloganlar sürüp gitti'' sözleriyle tanık olduğu süreci paylaştı.

''Şimdi bunu neresinde trol var, neresinde İmamoğlu ve Özgür Özel organizasyonu var?'' diye soran Şaban Sevinç, ''Partilerin tepkisini ifade eden tamamen organik bir tepki'' değerlendirmesinde bulundu.