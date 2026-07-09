Son Mühür- Ankara’da gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası Beyaz Saray’ın hesabından dikkat çekici bir paylaşım geldi. ABD Başkanı Trump’ın Erdoğan ile tokalaştığı görselin yüklenmesi kısa zamanda dikkatleri üzerine çekti.

“Başkan Donald J. Trump'ın dünya sahnesindeki cesur liderliği sayesinde, Amerika geri döndü ve şimdiye dek hiç olmadığı kadar saygın hale geldi.” sözleri ile paylaşın gönderide zirvenin güçlü etkilerinin olduğu da akıllara geldi.



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