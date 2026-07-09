Son Mühür- Mutlak butlan kararı sonrası ilk andan itibaren partiyi olağanüstü kurultaya götürebilme hedefi için uğraşan Özgür Özel ve kurmaylarının eli boş kalmıştı.

Parti Meclisi'nde gelen istifalar, 74 il başkanının olağanüstü kurultay çağrısı ve en son 833 kurultay delegesinin imzası da, ''Tedbir kararı'' var gerekçesiyle CHP Genel Merkezi tarafından geri çevrildi.

Mutlak butlan kararını Yargıtay'a taşıyan Özgür Özel ve arkadaşları adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz'a kadar bir karar verilmesine yönelik umudunu korusa da, yeni parti için hazırlıkları devam ediyor.

Metropoll Araştırma'nın Özgür Özel'in adı, logosu, programı belli olmadan yüzde 34' e varan oyu olduğunu öne sürmesi, Özel'e destek verenleri umutlandırdı.



CHP'deki iktidar mücadelesini parti içinde kalarak mı sürdürecek? Yoksa yeni bir parti mi kuracak sorusuna Özgür Özel net bir yanıt vermese de, kurmayları yeni parti için kuvvetli sinyaller vermeye devam ediyor.

21 Temmuz tarihine dikkat...



CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen örgüt toplantısında, yeni parti için tarih verdi.

Yargıtay'ın yapılan başvurusu sonrası butlan kararını bozmaması halinde çarenin yeni parti olacağına işaret eden Bülbül,

"CHP'nin 20 Temmuz'a kadar mutlak butlan davası Yargıtay tarafından bozulursa, seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte bütün muhalefetin lokomotifi olarak iktidara geliyoruz"

"Eğer bozulmazsa, Allah'ın izniyle 21 Temmuz'dan sonra yeni bir güneş doğacak. Biz 111 milletvekilinden 100'e yakınıyla, yeni bir oluşum olursa bütün hukuki yolları denedikten sonra bu yeni oluşumun düğmesine basacağız"

İsmet İnönü'nün dediği gibi yeni bir dünya kurulacak, Türkiye de orada yerini alacak arkadaşlar'' diye konuştu.

