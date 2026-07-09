Son Mühür- 7-8 temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi başlı başına dünya çapında gündemin başına oturmuştu. Zirvenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderlerine hediye olarak Revolver silah ve mermi verdi. Yurtdışına çıkabilmeleri için ihracat belgelerine kadar hazırlanan silahlara, her liderin ismi özel olarak işlendi.

Silahlar özel hazırlandı...

Zirve sonrası verilen hediye silahların her birinin özel hazırlandığı, liderlerin isminin teker teker silahlara işlendiği biliniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel üretim silahların yanında, liderlere "The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" şeklinde İngilizceye çevrilen otobiyografik kitabını ve kendi yazdığı mektubu hediye etti.

Hediyeler nerede saklanacak?

Bu üst segment hediyeler tören amaçlı özel olarak hazırlandığından liderlerin silahı kişisel olarak mı saklayacağı, yoksa devlet envanterlerine mi yerleştireceği merak konusu oldu. Silahların ülkelerin resmi koleksiyonlarına eklenmesi bekleniyor. Öte yandan Kanada Başkanı Mark Carney’e hediye edilen silahın, Kanada Dışişleri bakanlığının açıklamasına göre, askerler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra bir müzede sergilenmesinin değerlendirileceği öğrenildi.

İngiltere Başbakanı’nın hediyesi eve gidemedi

Hediye edilen Revolver silahların yurtdışına gidebilmesi için ihracat belgelerinin hazırlanmasına rağmen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer hediye silahı ülkesine götüremedi. İngiltere’ye canlı silah ithali yasalar gereği yapılamadığından, Starmer silahını şimdilik Türkiye’de bıraktı. Mermilerin çıkarılıp, silahın Starmer’a ulaştırılması bekleniyor. Dış basındaki haberlere göre Starmer NATO Zirvesi hakkında, "daha güçlü ve daha birleşik hale getirdiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.