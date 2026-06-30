Son Mühür - Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, gol yollarını güçlendirmek için kolları sıvadı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulübün, Fransa’nın Toulouse takımında forma giyen ve bir dönem Göztepe'de de görev yapan 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Emersonn'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Toulouse inat ediyor... Teklif 20 Milyon euroya çıktı

İngiliz ekibinin genç golcü için yaptığı hamlelerin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Sky Sports'un haberine göre; Hull City, Emersonn için Toulouse'a ilk etapta 17.5 milyon euroluk bir teklif sundu ancak bu öneri Fransız kulübü tarafından reddedildi. Transferden vazgeçmeyen Hull City, teklifini revize ederek 20 milyon euroya kadar çıkardı. Toulouse'un bu cazip teklifi de geri çevirdiği belirtilirken, taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Eğer transfer bu rakamlara gerçekleşirse, sözleşmesindeki madde gereği sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı bulunan Göztepe'nin kasasına yaklaşık 4 milyon euro girecek.