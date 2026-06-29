İzmir'in köklü ekiplerinden Göztepe Spor Kulübü, eğitim öğretim yılının noktalanmasıyla birlikte gerçekleştirdiği "Karneni Getir, Hediyeni Götür" etkinliği kapsamında binlerce çocuk ve aileyi buluşturdu. Üç gün devam eden organizasyon çerçevesinde öğrenciler karne sevincini çeşitli hediyeler ve etkinliklerle kutlama fırsatını elde ettiler.

Etkinlikler, Fahrettin Altay Meydanı, Konak Meydanı ve Gaziemir'de bulunan Optimum AVM Açık Otoparkı'nda gerçekleştirildi.

Çocuklara hediyeler verildi!

Karne heyecanını yaşayan öğrenciler, etkinlik noktalarında Göztepe'nin sürpriz hediyeleriyle bir araya geldi. Organizasyona çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gösterilirken, kulüp tarafından hazırlanmış olan etkinliklerde keyifli vakit geçirdiler.

Göztepe Spor Kulübü, etkinlikle birlikte hem çocukların karne mutluluğuna ortak olurken hem de sarı-kırmızılı kulüple taraftarlar arasındaki bağı artırmayı amaçladı.

Gönüllü taraftarlara teşekkür edildi!

Kulüp tarafından gerçekleştirilen paylaşımda, etkinliğe katılım gösteren çocuklara, ailelerine ve "Şehrimin Takımı" projesinde yer alan gönüllü taraftarlara teşekkürler iletildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, çocukların yüzündeki tebessümün ve Göztepe sevgisini birlikte artırmanın organizasyonun en anlamlı kazanımı olduğu ifade edilirken, benzer sosyal etkinliklerde yeniden bir araya gelme temennisi iletildi.