Göztepe, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirmek için transfer dönemine oldukça iddialı ve planlı bir giriş yaptı.

Sarı-kırmızılı yönetim, vakit kaybetmeden hem kadro planlamasını yeniledi hem de ihtiyaç duyulan bölgelere transfer yaptı.

Hücum hattına çifte takviye

Göztepe’nin önceki dönemlerden en çok zorlandığı nokta olan gol yolları için yönetim, yönünü yurt dışına çevirdi.

Bristol City'den genç ve potansiyelli İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanarak hücum hattındaki ilk hamle yapıldı.

Hemen sonrasında Brezilya pazarını etkili kullanan Sport Republic ortaklığı sayesinde, Gremio forması giyen Andre Henrique de kadroya dahil edildi. Brezilyalı oyuncuyla 4+1 yıllık kontrat yapıldı.

Resmi imzaların atılması bekleniyor

Heliton ile yolların ayrılmasının sonrasında stoper bölgesindeki eksikliği doldurmak isteyen İzmir ekibi, rotasını tanıdık bir isme çevirdi.

Daha önce Sivasspor'da da yer alan ve son olarak Yunanistan'ın Aris ekibinde oynayan Noah Sonko Sundberg ile prensipte el sıkışıldı.

Orta saha kurgusu içinse Sheffield United'tan Alex Matos ile anlaşmaya varıldı. Her iki ismin de çok kısa süre içerisinde resmi imzayı atarak kampa katılması bekleniyor.

Kaleci arayışları hız kazandı

Mateusz Lis'in ülkesine, Lech Poznan'a dönmesiyle kalede bir boşluk oluştu. Teknik ekip ve yönetim, bu bölge için arayışlarını yoğunlaştırarak listeyi iki isme indirdi; İranlı Mohammad Khalifeh ve Polonyalı Axel Holewinski.

Yönetim, takımı 8 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampına kadar bir yabancı kaleciyle güçlendirmeyi hedefliyor.

Transfer çalışmaları bonservis gelirlerine göre şekillenecek

Göztepe yalnızca dış transfere odaklanmıyor; eldeki bazı isimlerin satışından gelecek bonservis gelirlerini de bütçeye ekleyerek transfer çalışmalarını buna göre şekillendiriyor.

Sağ bek Arda Okan, Brezilyalı forvet Juan ve Nijeryalı orta saha Dennis gibi isimlerin geleceğine göre kadroya yeni transferler yapılabilir.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği yabancı kuralını dikkate alan teknik heyet, kadro dengesini korumak için yerli oyuncu takviyelerine de ağırlık veriyor.