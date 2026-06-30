Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, yetiştirdiği başarılı sporcularla örnek oluyor. Spor ahlakını ve spor kültürünü aşılayan milli sporcular dikkat çekiyor. Türkiye’de 19 olimpik branşla hemen hemen her yaş kategoride yer alan İzmir temsilcisi olimpiyat sporcularını yetiştiriyor. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarına sporcu yetiştirmek isteyen Göz-Göz, yelken branşında yetiştirdiği 14 milli sporcuyla ön planda oluyor. 2025-2026 sezonunda İzmir ekibi, 14 milli sporcu ile kulüp tarihinde en fazla milli yelkenciyi yetiştirdiği yıl oldu.

“Göztepe 14 milli sporcu ile parlıyor”

Avrupa ve Dünya Şampiyonaları öncesinde Göztepe Yelekn Şube yönetimi milli sporcular ve antrenörler ile bir araya geldiği özel buluşmada anlamlı bir anı da ölümsüzleştirdi. Türk yelkeninin efsane isimlerinin imzalarını taşıyan 2026 yılı flama, milli sporcular ve antrenörlerin de imzalarıyla zenginleşerek kulüp müzesinde yerini aldı. Bu anlamlı buluşma, hem geçmişten bugüne uzanan yelken mirasını hem de geleceğe umutla bakan yeni nesil milli sporcuları da aynı değer etrafında buluşturdu.

“Başkan Deniz Durmaz tebrik etti”

Optimist, 420, ILCA ve IQ Foil sınıflarında milli olan sporcularımıza başarılar diledi. Göztepe Spor Kulübü’nün olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, başarılı milli sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Deniz Durmaz ile başkan Mehmet Sepil’in olimpik branşları güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Göztepe Spor Kulübü’nün en köklü branşı olan yelken 1938 yılında kuruldu. Göztepe Yelken Şube yetiştirdiği sporcularla Türk yelken sporuna örnek oldu. 2025 yılında tekrardan faaliyete geçen Göztepe Yelken çalışmalarına devam ediyor.