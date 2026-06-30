Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonu 6.sırada tamamlayan Göztepe Spor Kulübü, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İç ve dış transferde hareketli günlerden geçen sarı-kırmızılılar, üst üste yaptığı transferlerle taraftarlarını heyecanlandırıyor. İzmir temsilcisi Brezilya ve Afrika pazarından genç, potansiyelli oyuncuları keşfederek transfer ediyor.

“Göztepe’nin genç oyuncusu parlıyor”

Göztepe Spor Kulübü, yetiştirdiği ve geliştirdiği genç oyuncuları gelişimine göre bazı takımlara kiralıyor. Göztepe’nin 20 yaşındaki genç futbolcusu Zakaria Tindano, sezon başında gelişim göstermesi için Bulgaristan ekiplerinden Botev Plovdiv takımında forma giydi. Profesyonel kariyerinin ilk adımlarını burada atan Tindano, üstün performansıyla göz kamaştırırken asistleri dikkat çekti. Bulgaristan ekibi Plovdiv transferinde teknik direktör Stanimir Stoilov’un iletişim gücüyle gerçekleşti. Stoilov’un Plovdiv antrenörü ile görüşmesinden sonra genç oyuncu transfer oldu. Yine aynı şekilde Varna transferinde Stoilov’un rolü olduğu öğrenildi. Göztepe Spor Kulübü U19 takımı önümüzdeki sezon Avrupa’da İzmir’i ve ülkemizi temsil edecek. Genç futbolculardan iki isim A takım ile antrenmanlara çıkıyor.

“Zakaria Tindano atletizmiyle dikkat çekiyor”

Geçtiğimiz sezon Göztepe’nin U19 takımında parlayan Zakaria Tindano kısa sürede menajerlerin ve yöneticilerin transfer listesinde yer aldı. Sarı-kırmızılı formayla U19 Süper Lig’de toplam 13 maça çıkarken 1 gol attı. Öte yandan Tindano, Fil Dişi Sahilleri milli takım altyapısında hemen hemen her yaş kategoride forma giydi. Afrika Kıtası’nda düzenlenen turnuvalarda bireysel performansıyla birçok kez ödül oldu. 1,76 m boyundaki genç oyuncu sol ayağını etkili kullanıyor. Aynı zamanda sağ kanatta oynayabilen Tindano, çok yönlü özelliği, atletizmiyle dikkat çekiyor. Fil Dişi Sahilli genç yeteneğin önümüzdeki sezon Bulgaristan ekibi Spartak Varna’daki performansı merak ediliyor. Bulgaristan Liginde sezonu 6.sırada bitiren ekip genç oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor.