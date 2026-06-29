Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü’nün milli sporcusu Ferhat Arıcan,”Gençlerin spor ile tanıştığı, hareket etmeyi hayatlarının bir parçası haline getirdiği bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz” dedi. Milli sporcumuz Ferhat Arıcan’ın Olimpik Günü mesajıyla hem sporun değerini kutladı. Aynı zamanda antrenörlük ve eğitmenlik yapan Arıcan, minik sporculara madalya takdim ederek karne gününü kutladı. Olimpiyat sporcumuz, sporculara ve ailelere önemli çağrıda bulundu. Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda çalışmalarına devam ederken cimnastikte yeni Ferhat Arıcan’ları yetiştirmek istiyor.

“Spor kültürünü ve spor ahlakını aşılıyoruz”

Olimpiyat sporcusu Göztepeli Ferhat Arıcan, “Bugün Göztepe Şubemizin gelişim testindeyiz. Burada sporcularımızın yaptığı hareketleri, serileri değerlendiriyoruz. Olimpiyat madalyalı bir sporcu olarak gençlerimize madalya takdim ederek başarı belgelerini verdim. Göztepe Spor Kulübü Cimastik’te sadece başarılı sporcular yetiştirmiyor. Spor kültürünü ve spor ahlakını aşılıyoruz. Bir çocuğun bile cimastiğe spora başlaması çok büyük mutluluk. Burada başarılı sporcularımızı profesyonel ekibimizle birlikte çok deneyimli antrenörleirmizle milli sporcu olma imkânları yaratıyoruz. Bizler başarı ve madalya kazanıyoruz onlara rol model olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sporcularımızla ve aileleriyle gurur duyuyorum”

Mimik sporcuları yetiştiren antrenör ve eğitmen Göztepeli Ferhat Arıcan, “İnşallah Göztepe cimnastik ailesinden çok büyük başarılar elde eden sporcular çıkar ve Türkiye onlarla gurur duyar. Umarım sporcularımız benden daha büyük başarılara imza atar. Başarılı olmak için çok çalışarak pes etmeyeceğiz. Sporcu velilerimize teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bugün bu madalyalar olmazdı. Büyük fedakarlık yapan ailelerimizle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.