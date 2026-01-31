Geçen ay yazdığım yazımın girişini bugün de aynen verdikten sonra, “İşte bizi okuyanların sesi!..” başlıklı yazımda bana ayrılan bölümün aldığı kadar halkımızın sesini sizlere aktaracağım. Hatırlarsanız iki aydır yazıma şöyle başlamıştım: “Başta ilk-orta-lise ve üniversiteli öğrenciler olmak üzere ülkemizin geleceği olan nesil ile ülkesine yani devletine 25 ile 60 yıl arasında hizmet ederek her türlü yasal yükümlülüklerini yerine getirerek ilerleyen yaşında sağlıklı ve olanakları yeterli (!) şekilde yaşamak için gayret eden yaşlıların yani emeklilerimizin son 10 yılda sürüklendiği açlık ve yoksulluk sürecinin 103 yıllık ülkemize yakışmayan bu çarpıklığı siz değerli okurlarımıza bir kez daha aktarıyorum.” Bu konuyla ilgili başka yorum ve ekleme yapmayacağım.

Siz değerli okurlarımızdan gelen yorum, istek ve önerileri köşemden yine siz okurlarımıza aktaracağım. Sosyolog Mümin Sekman arkadaşımın “Umarım okursunuz. Okuduktan sonra da SON MÜHÜR Gazetesi’ndeki köşenizden paylaşacağınıza inanıyorum. Merak etmeyiniz yazım sizi yemeyecek (!). Siz okuyunca kendi kendinizi yiyeceksiniz” diye başladığı yorum, bilgi ve uyarıları şöyle:

“Ülkemiz Ortadoğulu bir zihniyet tarafından, Ortadoğulu bir üslupla yönetiliyor ve görünen o ki, yakında tamamen Ortadoğu’ya dönüşeceğiz. Ortadoğululuk nedir bilir misiniz...?!

-Ölümü yüceltip güzel yaşamayı aşağılamak Ortadoğululuktur.

-Dini yüceltip bilime kayıtsız kalmak Ortadoğululuktur.

-Lideri yüceltip, iyi sistem kurmayı aşağılamak Ortadoğululuktur.

-İmanı yüceltip aklı aşağılamak Ortadoğululuktur.

-Duyguları yüceltip mantığı küçümsemek Ortadoğululuktur.

-Müteahhidi yüceltip, mühendisi aşağılamak Ortadoğululuktur.

-Üniversiteleriyle değil, camileriyle gurur duymak Ortadoğululuktur.

-‘Alnı secde görüyor’ diye, zorba ve hırsız politikacılara oy vermek Ortadoğululuktur.

-İmamları yüceltip, filozofları aşağılamak Ortadoğululuktur.

-Ev kadınlığını yüceltip, kariyer yapan kadını aşağılamak Ortadoğululuktur.

-Kendi çocuklarını Amerika’da okutup, halk çocuklarını imam hatiplere zorlamak Ortadoğululuktur.

-Sözü yüksek olanı değil, sesi yüksek olanı iyi lider sanmak Ortadoğululuktur.

-Kurumsal çözümler üretmek yerine, karizmatik lidere tapmak Ortadoğululuktur.

-Hatasından öğrenmek yerine, onunla duygusal bağ kurup hayatını bataklığa çevirmek Ortadoğululuktur.

-Standart sahibi olmak yerine, düştükçe ‘beterin beteri var’ diye kendini avutmak Ortadoğululuktur.

-Başına gelene katkısını görmek yerine, hep dış güçleri suçlamak Ortadoğululuk.

-Şeytan taşlamaktan ibadet etmeye zaman bulamamak Ortadoğululuktur.

-Kendi hayatında hiçbir başarısı yokken, sürekli atalarıyla övünmek Ortadoğululuktur.

-Sıkılmış bir yumruğun, açık bir elden daha güçlü olduğuna inanmak Ortadoğululuktur.

Yukarıdaki maddelerin birçoğunun dinle yani inancınızla ilgili olduğunu görüyorsunuz, neden...?!

Çünkü ortalama bir Ortadoğulunun beyninin yüzde 75'i dinle kaplıdır. Bu yüzden diğer şeylere çok az yer kalır. Onun zihniyetiyle ilgili söylediğiniz her şeyi, dinine saldırı sayar. Dinle ilgili olmayana pek fikri olmadığı için, dinini ilgilendirmeyen hiçbir eleştiri yapma şansınız da yoktur!

Üstünüzü ıslatmadan, elinizle balık yakalamanın imkansızlığı gibi bir şey. İronik bir şekilde, Ortadoğulular ülkelerinin sıkıcılığından kaçıp, nefes almak için turist olarak Türkiye’ye geliyor. Türkiye’nin yöneticileri ise gittikçe ülkemizi Ortadoğululaştırmaya çalışıyor. Birkaç yıldır, yılın yarısını yurt dışında geçiriyorum. Yurt dışında, gittiğim en iyi restoranların en iyi yerlerinde hep Arap şeyhlerinin çocukları, yanlarında Rus sevgilileriyle oturduğunu görüyorum. Kendi ülkelerini modernleştirmek yerine, modern ülkelerde hayatlarını yaşıyor, kendi halklarına da din pazarlıyorlar. Gidip, bu adamların ülkesinde, “bu adamlar size din merkezli yaşamayı övüyor ama kendileri son derece dünyevi yaşıyor” desem, beni o diktatörlerin polislerinden önce, o yoksul insanlar linç eder.

Celladına aşık zihniyetteki insanlar için ne yapılabilir ki...?!

Bu açıklamayı kimseyi ikna etmek için yazmadım.

Mantığa inanmayan insanların mantıklı argümanlarla değiştirilemeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim.

Bu hayatta, bazıları akılla öğreniyor, bazıları acıyla.

Maalesef bu coğrafya, acıyla öğrenenlerin coğrafyası oldu…

Benimki, sadece geleceğe dönük bir ‘ben dememiş miydim’ notu.

Bu topraklarda, her şeyin bir gün anlaşıldığını ama hep geç anlaşıldığını da çok iyi biliyorum.

Hepsi bir gün neyin ne olduğunu anlarlar, ama hep geç anlarlar!

Az gelişmişlerin kaderi iki kelimede saklıdır:

İdrak gecikmesi!

Matbaanın 300 yıl geç geldiği bir topluma, mantık da olması gerekenden 30 yıl sonra geliyor. Neyin en mantıklı çözüm olduğuna karar vermeden önce 30 yıl kavga ediliyor!

‘Coğrafya kaderdir’ der, İbni Haldun…

Bizim kaderimiz de, idrak gecikmesidir!..”

Sosyolog Mümin Sekman arkadaşımın bu paylaşımına tek cümlelik bir ekleme yapmadan yazımı bitirmeyeceğim. “Ben, ülkemizin güney ve güneydoğusu ile kuzeyimizdeki yaşanan ‘Ortadoğululuk’ yani ‘BOP’ diye adlandırılan ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ denemeleri sürecine ‘BİP’ yani ‘Büyük İsrail Projesi’ diye adlandırıyor, Mümin Sekman’a teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla…

