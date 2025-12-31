Başta ilk-orta-lise ve üniversiteli öğrenciler olmak üzere ülkemizin geleceği olan nesil ile devletine 25-50 yıl arasında hizmet ederek her türlü yasal yükümlülüklerini yerine getiren yaşlıların yani emeklilerin sürüklendiği açlık ve yoksulluk süreci 102 yıllık ülkemize yakışmayan bir görüntü oldu. Bu konuyla ilgili başka bir şey yazmayacağım.

Ancak ülkemizdeki tüm öğrenciler ile yaşlılarımızın toplam nüfusumuzun yüzde otuz beşi civarında olduğunu hatırlatayım.

Bugün sizlere iki yıl önce Son Mühür gazetemizde özetlediğim Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1914-1938 yılları arasında yaşadıklarını kaleme aldığı NUTUK adlı eserinden seçtiğim sözlerini aktaracağım.

--Şüphe yok ki bizim milletimizin karakteri de bütün karakterler gibi yükselmeye, istenilen şekle dönüşmeye uygundur.(1914)

--Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. En üst seviyede tasarruf, milli hedefimiz olmalıdır.(1919)

--Basın milletin ortak sesidir.(1919)

--Ben, bu vatana ve bu millete, ne borçlu olduğum görevden, ne de diğer milletdaşlarımdan fazla bir şey yapmış değilim. Eğer ortada bir başarılı netice varsa bunu yine milletin bana gösterdiği güvene borçluyum ve millet esas olduktan sonra her ferdinin mümkün olan bütün verimlerinden yararlanılması çok doğaldır. Benim için dünyada en büyük ödül, milletimin en ufak bir takdir iltifatıdır.(1920)

--Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Felaket başa gelmeden önce, onu engelleme ve ve korunma yollarını düşünmek gerekir. Geldikten sonra üzülmenin faydası yoktur.(1920)

--Memleketi gezmeli, milleti tanımalı, eksiği nedir görüp göstermeli, milleti sevmek böyle olur. Yoksa lafla sevgi olmaz.(1920)

--Memleketi bölünme ve çöküşten kurtarmak için hemen bütün milli kuvvetleri esaslı teşkilat ile birleştirmekten başka çare yoktur.(1920)

--Savunma hattı yoktur, savunma sahası vardır. O saha bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez. Bir toplumu sevk ve idare eden insanlar için, toplumun tarihi üzerinde hüküm vermek konumunda bulunan dostlar veya düşmanlar için ölçüt, bir toplumun genel fikirlerinden anlaşılan yetenek ve değeridir.(1921)

--Halkçılık, sosyal düzenine çalışmasına, hukukuna dayandırmak isteyen bir sosyal yoldur.(1921)

--İstiklal ve hürriyet aşığı milletler, ıstırap anıları, o ıstırabın sebepleri ve etkenleri, ibret alp tetikte durmak için, daima hatırlanmalıdır.(1921)

--Tam bağımsızlık, doğal olarak siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel vs. her hususta tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin, gerçek manasıyla bağımsızlığından mahrumiyeti demektir.(1921)

--Kanunlar duygulara dayanılarak yapılamaz. Kuvvetini, herhangi bir yere veren kuvvet kullanmayan bir fert, felç olmuş bir organdır.(1921)

--Ülkeyi, milleti kurtarmak isteyenler için, onur, iyi niyet, fedakarlık en çok gerekli olan vasıflardır.(1921)

--Türk askeri kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk askerinin kaçtığını görmüşseniz, hemen bilmelisiniz ki, onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.(1921)

--Türk ordusu; dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldırmadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi nefsime en aziz bir borç bilirim.(1921)

--Bizi yanlış yola yönlendiren pislikler, biliniz ki çok kere din perdesine bürünmüşlerdir.

--Bir dinin doğal olması için akla, tekniğe, ilme ve mantığa uygun olması gerekir.

--Öğretmenler, Cumhuriyetin başarısı, sizin başarınız olacaktır.

--Tam bağımsızlık ancak mali bağımsızlıkla mümkündür.(1922)

--Büyük şeyleri, yalnız büyük milletler yapar.(1923)

--Bu memleketin asıl sahibi ve toplumumuzun esas unsuru köylüdür.(1923)

--Eğer milletimizin çoğunluğu çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık.(1923)

--Hükümetin varlık sebebi ülkenin asayişini, milletin huzurunu ve rahatını temin etmektir.(1923)



Atamızın yazdığı NUTUK adlı eserinden, bugün yaşadığımız benzer çirkinliklere karşı neler yapacağımızı anlatan bu anlamlı sözlerin tamamını okumanızı öneriyor; 2026 yılının huzur ve güzellikler getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.